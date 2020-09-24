【群益投顧】大盤跳空重挫、跌逾300點長黑作收

一、盤勢分析

受周三美股大跌拖累，台股開盤下跌百點、跌破季線後，盤中跌勢擴大，收盤重跌超過 300 點，跌幅逾 2.4%；大型電子權值股台積電聯發科鴻海等大跌 2.5% 上下，領跌大盤；高價電子股祥碩 (5269) 一度打入跌停，信驊 (5274)、譜瑞 - KY(4966) 也大跌 4% 上下；權值族群 NB/PC 股也重挫，微星、技嘉分別大跌逾 6% 與 4%。近日盤面呈現缺乏較大的強勢族群持續領軍的態勢，今日盤面以小的電子次產業如光碟片、設備儀器等相關個股，表現相對強勢；非殿部分，在歐洲疫情轉趨嚴峻下，生技為主的泛防疫概念股表現強勢，亞諾法 (4133)、中化生(1762) 尾盤急拉漲停。

二、盤勢預估

股匯基期偏高牽制壓力拉高，導致台股熱錢效應反而變成載舟覆舟的反向賣壓，近期因諸多因素交集，導致台股基期補跌的態勢轉趨較為明顯，包括在全市場幾乎一致作空美元 (作多歐元) 下，美元近月的逆勢反彈，導致國際匯市情勢混沌下，台幣卻依舊持續強升的匯率基期因素，以及 9 月初以來台股相對美股逆漲的基期風險，在周一外資期貨多單降至逼近萬口的中期低檔水位後，形成空頭催化因素。熱錢效應變成載舟覆舟的反向賣壓，使得多數個股籌碼轉亂，需時間消化換手，短線只有小的電子次產業個別股因資金炒作而表現相對強勢。光碟片股本周飆漲，但主要是漲 10 元以下的億麗 (2443)、吉祥全(2491) 等；隨著吉祥全股價突破 10 元，強勢氛圍亦見轉趨震盪加劇態勢。受惠台積電等國際大廠近期資本支出不斷擴大，日揚 (6208) 獲利從 2017 年開始明顯擴增，今年上半年獲利進一步擴增至 (每股)1.55 元，較去年同期成長 27%。今日股價強攻漲停。亞諾法(4133) 在疫情爆發開始便開始積極規劃抗疫相關產品，迄 8 月為止，COVID-19 產品的營收占比已達 21%。目前 Elisa 技術的病毒抗原酵素試劑、抗體酵素免疫分析試劑、抗原快篩檢測試劑、中和性抗體檢測、治療性抗體及疫苗等產品陸續開發中。隨著歐洲疫情嚴峻，今日股價逆勢強漲，上檔季線能否有效克服惟技術面重要觀察重點。中化生 (1762) 的 EPA 很早就在美國登記藥證，美國三大 IcosapentEthyl 客戶中，就有兩家採用中化生原料藥，中化生開發魚油原料藥 EPA 的美合作廠商相關藥品 Vascepa 專利官司勝訴，有望讓中化生提前在今明兩年搶搭魚油原料藥市場商機。原廠所主張六篇 2030 年到期專利恐無效，將使得 Vascepa 的學名藥在美國上市時間，從原本的 2030 年推前到 2020 至 2021 年。

三、強勢股

電子：

日揚 (6208)、億麗 (2443)、福華 (8085)、淳安 (6283)

非電子：

亞諾法 (4133)、中化生 (1762)、綠電 (8440)、中天 (4128)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據