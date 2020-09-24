〈台股盤後〉大盤跳空下趺摜破季線 留意法人結帳股

台股在金融、科技股表現不佳影響下，加權股價指數今 (24) 日大趺超過 300 點，以 12264.38 點作收，成交值放大到 2435 億元；投資人期待的法人季底作帳行情可能落空，在法人獲利了結影響下，盤勢仍有修正壓力。

權值股方面，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 今天都以下跌作收，台積電、大立光下跌超過 2%，大立光收盤也下跌 1.3% 以 3425 元作收。台積電收在 423 元，較昨日下跌 10.5 元。

主要亞股今日全面陷入拉整理，台股大盤指數指數開盤跳空下跌開出，以 12487.48 點開出，收盤中最低點的 12264.38 點，下跌 319.5 點，國泰證期顧問協理簡伯儀說，大盤帶量下殺並破跌季線，日 K 連四黑，法人季底作帳行情恐變結帳。

金融股今日盤中也持續弱勢，科技股同樣積弱不振，盤中台積電、台達電 (2308-TW)、台泥 (1101-TW)、瑞昱、廣達、亞泥、開發金、日月光投控等均走跌，太陽能族群賣壓更為沉重，筆電族群同樣漲多拉回。

證券分析師黃漢成指出，台股 8 月 20 日的 12144 點爲本波段低點，也是大盤頸線位置，在大盤跌破季線後，指數若進一步下殺，可能低於原預估的季線與 12144 點支撐，但留意 9 月營收表現佳的個股。