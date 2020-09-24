鴻海攜凌華合資法博智能移動 正式掛牌成立

鴻海 (2317-TW) 與工業電腦廠凌華 (6166-TW) 合資成立的法博智能移動 (FARobot) 正式掛牌成立，鴻海董事長劉揚偉表示，雙方合作可望打造出佈建 Robot 產業基石，一步步推廣到更多產業。

凌華董事長劉鈞表示，智能化的時代中，把一台機器做好只是基本，最重要的是要能整合一群機器之間的溝通合作，與鴻海一起成立的 FARobot，能提供客戶智能工廠的智能物流整體解決方案。

劉揚偉進一步指出，FARobot 的 SWARM 技術，加入凌華與鴻海各自獨有的行業 知識 (Domain Knowledge)，再透過工業製造數據以及廣大的供應鏈實驗場域，可望打造出佈建 Robot 產業基石，一步步推廣到更多產業。

FARobot 董事長杜墨璽認為，未來 5G 專網中，最重要的應用就是 AMR，將針對生產、倉儲，以及零售、醫療等產業 的移動載具應用，打造以實時資料分散式服務 (DDS) 為基礎的「群機智主 (Swarm Autonomy) 」次世代軟體平台與「自主移動機器人 (AMR)」等產品和服務。

FARobot 資本額 2 億元，鴻海現金出資 1.02 億元、持股 51％、 凌華現金出資 0.98 億元、持股 49％，總經理則由陳家榜出任。

FARobot 的群機管理系統 SRS，是以群機智主的自然仿 生演算法為基礎的即時 (Real-time) 車隊管理系統 (FMS) 軟體， 採用次世代的機器人作業平台 (ROS 2) 的 DDS 技術，讓機隊各成員、甚至與其他採用 DDS 技術的設備進行實時溝通，確保流程不中斷，提升生產效率。