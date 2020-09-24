電子下單已達七成 金管會研議開放純網路證券商

金管會今 (24) 日公布「資本市場藍圖」架構，並預計在年底前提出具體推動方案，證期局局長張振山表示，國內電子下單比重已達七成，將先協助證券商發展數位或虛擬據點，若發展不錯，金管會會再視發展情況研議開放純網路證券商的設立。

張振山表示，目前資本市場有三大趨勢，包括：ESG、數位科技、高齡社會。為了提升金融中介機構市場功能及競爭力，將積極推動數位轉型及監理科技。

張振山表示，資本市場要長治久安，就要推動數位轉型，首先會優化線上開戶流程，並推動證券期貨業公開資料查詢的開放證券，並且會協助證券商發展數位或虛擬據點，提供數位金融服務；且推動投信投顧業務科技化發展及運用科技強化監理。

其中，純網銀將於今年底前開業，上述所提證券商發展虛擬據點是否也能進一步發展純網路證券商？張振山指出，因為國內電子下單比重一直成長，目前已達到七成，未來可先協助設立虛擬據點，若發展不錯，金管會會再視情況研議是否走向純網路證券商。

集保公司總經理朱漢強表示，手機存摺已達八成，再從基富通開戶來看，線上開戶超過 75%，加上電子投票比重達 56%，外資透過電子投票更高達 97%，國內法人電子投票的比重也有 87%，在在都可以看出線上跟數位是未來必走的趨勢。