上緯投控加碼增資 擴建碳纖維產能

上緯投控 (3708-TW) 今 (24) 日公告，100% 持股子公司上偉碳纖複合材料，因應轉投資與充實營運資金需求，將辦理現增，上緯投控將投入 4.08 億元認購，上偉取得資金後將擴建在台碳纖產能，預計年底到位。

上緯投控子公司上偉碳纖複合材料董事會今日決議，現金增資發行新股 4800 萬股，每股發行價格 10 元，發行總額 4.8 億元，依公司法 267 條保留 15% 予員工認購，其餘 85% 由上緯投控認購，對其持股比例因此降低 13.58%。

上緯相中碳纖維材料在風電市場的商機，已佈局多年，並以碳纖維拉擠碳板，打進風機製造商 MHI Vestas 供應鏈，今年第二季起放量出貨，而碳纖維預浸布也已出貨中國風機龍頭金風，明年產品更可望打入美國 GE 供應鏈。

看好未來碳纖維商機可期，上緯也在中國、台灣同步啟動擴廠，現增資金一部分將用於擴建在台產能，預計增設 2 條產線，預計年底到位，明年出貨；而中國江蘇廠今年底前，也將大幅擴增 12-15 條線，明年也可望持續擴產。

此外，上緯投控也調整投資架構，公告處分上偉 (江蘇) 碳纖複合材料，由上偉碳纖複合材料轉投資，納入其營運架構之下。