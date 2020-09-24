力抗外資賣壓 官股券商本週以來斥近200億元買超台股

台股隨美股拉回整理，今 (24) 日在外資大舉調節下重挫逾 300 點，摜破季線收在 12264.38 點，為力抗外資賣壓，官股券商今天大舉買超 101 億元，本週以來買超金額逼近 200 億元。

官股券商本週積極敲進台股，單日買超金額均突破 20 億元，今天在美股下挫，台股早盤重挫逾 200 點後，更進一步擴大買超力道，罕見斥資大手筆，單日買超金額突破百億元。

受美股科技股拖累，外資回頭調節台股，台股跳空失守季線支撐，外資今天翻臉大舉賣超 436 億元，賣超金額創下史上第六大、今年以來單日第二大量，為抵禦外資賣壓，官股券商銜命進場低接，單日買超金額高達 101 億元。

觀察今天外資賣超主要鎖定金融股，賣超前 10 大標除了台積電與鴻海外，其餘 8 檔全由金融股包辦，向來與外資對作的官股券商則趁機進場低接，買盤集中火力鎖定金融股，包括中信金、國泰金、富邦金、玉山金、第一金與新光金。

此外，包括台塑四寶中的台塑、南亞，面板指標股友達、權值股王台積電等遭外資調節的個股，也是官股積極敲進的標的。

法人表示，台股今天盤勢轉弱重挫主要與美股科技股下跌有關，加上新台幣揮別前幾天強升氣勢，反映外資反手轉賣，逢高調節個股獲利了結，在台股摜破季線後，短線須觀察美股是否持續拉回，加上下周即將迎接中秋連假，恐持續削弱多方氣勢。