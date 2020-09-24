金萬林與馬來西亞公司設立邊境檢測站 潛在檢測量達2000萬人次

檢測廠金萬林 (6645-TE) 今 (24) 日宣布，與馬來西亞麻六甲 MNC 公司簽約合作，將在東南亞各國設立邊境防疫核酸 (PCR) 檢測站，預計 10 月會先在馬爾地夫的馬列機場設置首個系統，預估潛在檢測量上看 2000 萬人次。

麻六甲 MNC 公司主要業務為貿易及承包政府專案等，看好新冠肺炎疫情持續在東南亞國家蔓延，因此與金萬林攜手合作，金萬林將在指定機場建置邊境防疫檢測站，針對該國入境旅客進行核酸檢測。

金萬林表示，預計 10 月在馬爾地夫的馬列機場，設置第一個機場檢測系統，第 4 季開始啟用。

據調研機構統計，今年新冠肺炎檢測產值達 220 億美元，2021 年上看 585 億美元 (約新台幣 1.8 兆元)，若再加入「國際出入境檢測」及「疫苗接種前後的檢測」來看，檢測需求量更可觀。

金萬林旗下新冠肺炎試劑，日前取得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA) 的 MANUFACTURER 正式授權，相較日前取得認證僅限出貨至特定實驗室，此次取得 MANUFACTURER 認證，可讓產品提供給美國各大檢驗所，有助未來接單量。