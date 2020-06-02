金萬林前4月稅後虧損1890萬元 每股虧0.92元

金萬林 (6645-TW) 今 (2) 日公告自結，4 月稅後虧損 270 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.13 元；累計前 4 月稅後虧損 1890 萬元，虧損較去年同期小幅增加，每股虧損 0.92 元。

金萬林 3-4 月營收 4176 萬元，年減 7.24%；稅後虧損 742 萬元，虧損較去年同期小幅增加，每股虧損 0.36 元。

金萬林與美國客戶 PacGenomics 合作，開發新冠肺炎核酸檢測試劑套組並進行實驗驗證，5 月底取得美國 FDA 新冠肺炎核酸檢測試劑緊急使用授權 (EUA)，成國內首家取得美國 EUA 業者。

法人估，金萬林取得美國 EUA 許可後，還需向台灣衛福部申請出口許可證，目前金萬林已向衛福部遞件申請，預計作業流程需 2 周，推估最快本月可開始出貨至美國、日本及紐西蘭等 3 個國家。

金萬林具基因檢測試劑開發經驗，透過公司既有技術平台，研發出透過核酸檢測的檢測套組，1 台機器可檢測 92 人，相較市面上核酸檢測需 4-6 小時，該產品檢測時間僅 45 分鐘，準確率 95%，產品後續則由世基生物醫學進行量產與銷售。