〈貴金屬盤後〉超賣引發空頭回補、逢低買進 黃金4日來首次收高

週四 (24 日) 交易，黃金期貨價格 4 日來首見上漲，係因近期價格下跌至 2 個月低點，提振了投資者逢低買進的興趣。

然而，黃金期貨週四早盤一直處於下跌，且由於美元整體走強，強力挫傷黃金，本週跌幅仍大於 4%。

Insignia 顧問公司首席市場分析師 Chintan Karnani 認為，金價能轉而走高的原因是「超賣的情況引發空頭回補」，且「美國總統大選前的不安情緒不會讓黃金疲弱情況維持太久。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 8.50 美元或近 0.5%，收每盎司 1876.90 美元。

黃金週三已連續第三日走跌，且收在 1868.40 美元，為黃金交易最活躍契約價格自 7 月 22 日以來最低收盤價。

週四美元略微下滑，但本週 ICE 美元指數仍上升約 1.5%，為 4 月 3 日止當週以降最大單週漲幅。由於全球經濟前景令人擔憂，加上新增的新冠確診病例日益上升，投資人轉抱美元，致使美元上漲，而美元強勢通常會對美元計價的大宗商品帶來壓力。

12 月白銀期貨價格逆轉上升 9 美分或 0.4%，收每盎司 23.196 美元。

白銀週三下跌 5.8%，同樣也收在 7 月下旬以來最低。

Karnani 表示，「每當發生大崩盤後，白銀向來回升要花很長時間。」他稱目前「對白銀持謹慎樂觀態度。」

經濟數據不及預期也是讓黃金和白銀早盤下跌的原因之一。勞工部週四公布，上週 (9/19 止) 請領失業救濟人數增加 4000 人，達 87 萬人。根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前預期請領人數可自前一週的 86.6 萬人下降至 85 萬人。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「黃金在週四交易出現快速回彈，與美股同步。因為廣泛市場變得太自滿，所以投資人對黃金的興趣自然上升。」

他強調，黃金並非靠一個催化劑而上漲，而是「導向買進的綜合因素」，其中包括超賣的狀況。

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