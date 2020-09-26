〈貴金屬盤後〉美元強勢 黃金再跌 本週創3月以降最大跌幅

週五 (25 日) 交易，黃金期貨價格收低，為 5 個交易日來第 4 日下跌，使本週創下約 6 個月以來最大跌幅。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告中表示，「金價大部分的下跌主要是因本週美元指數的強勢。」近期美元的復甦已讓美元計價的黃金對使用他國貨幣的海外買家而言更加昂貴。

FactSet 數據顯示，週五 ICE 美元指數上升 0.3%，本週整幅約 1.8%，為 4 月以降最大單週漲幅。

Fed 的「貨幣政策混亂讓美元指數上升，也因此讓金價變得疲軟。」Aslam 說。

「投資者不完全滿意 Fed 將維持 3 年低利率的想法，因為有部分 Fed 成員相信利率會在 Fed 達到通膨目標前就調升。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 10.60 美元或近 0.6%，收每盎司 1866.30 美元，觸及 2 個月最低收盤價。

黃金價格本週下跌 4.9%，根據 FactSet，這是黃金交易最活躍契約價格自 3 月 13 日止當週以降最大單週跌幅。

「金價可能還會再迎來一波牛市。就貨幣政策而言，Fed 中短期內幾乎沒有轉為鷹派的可能性，這對金價來說應該是有利的。」

他提到，歐洲新冠疫情惡化，倘若美國也步上後塵，「這將負面衝擊美股，進一步提高金價上漲的可能性。」

與此同時，數據顯示，美國經濟開始出現許多疲弱點。週五公布，美國 8 月耐久財訂單上升 0.4%，在接連前 3 個月強勁上升後，8 月升幅縮小許多。該數據公布後，黃金短暫收斂跌幅，離開盤中低點。

接著，美股心心念念的國會第二波刺激方案希望依舊渺茫，此點應可支撐金價。

瑞銀分析師研究報告提到，美國 2020 年總統大選間的局勢令人更加擔憂，這對金價鋪墊了樓地板。

「金價是有可能進一步走弱，但美國大選的不明確性可能加劇，Fed 最終必須擴大政策，因此，我們依舊看漲黃金。」

12 月白銀期貨價格逆轉下跌 10 美分或 0.4%，收每盎司 23.093 美元，為 7 月下旬最低收盤價。

白銀本週下跌 14.9%，為 3 月 13 日止的當週以降最大單週跌幅。

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