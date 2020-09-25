歐盟認定蘋果在愛爾爾逃稅150億美元 針對法院裁決提起上訴

歐盟和蘋果 (AAPL-US) 之間在稅收方面的鬥爭尚未結束。歐盟執委會週五 (25 日) 表示，將對涉及蘋果公司和愛爾蘭 150 億美元的稅收案提起上訴。

在 2016 年 8 月，歐盟執委會裁定，蘋果在愛爾蘭非法逃稅 131 億歐元 (約 150 億美元)，蘋果必須要將這部分稅金返還給愛爾蘭政府，但此一裁定引來蘋果及愛爾蘭不滿，並提起上訴。愛爾蘭將蘋果預繳的罰款，暫存於代管帳戶中。

今年 7 月，蘋果贏得了這起上訴案。歐盟第二高等法院 General Court 認為，歐盟未能證明愛爾蘭與蘋果的稅收安排，是非法的國家援助。

歐盟決定對此一結果提出上訴，歐盟官員強調，根據 2016 年的調查結果，愛爾蘭在 2003 年至 2014 年期間向蘋果提供了非法減稅。

歐盟反壟斷專員 Margrethe Vestager 表示，法院方犯了多種錯誤，因此歐盟執委會將向歐洲法院提起上訴。

Vestager 指出，歐盟各國政府在確定其稅收政策時，需遵守歐盟嚴格的國家補助規定。

對於歐盟的上訴，蘋果發言人表示，在收到歐盟委員會的上訴後將進行評估，但這不會改變法院之前作出的事實結論。蘋果在全球市場都一樣，在愛爾蘭也一直遵守相關法律。