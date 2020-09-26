〈美股盤後〉逢低搶買科技股 道瓊漲逾 300 點 那指創 2 週來最大漲幅

週五 (25 日) 美股早盤低開後，華爾街逢低買入，科技股奔漲，蘋果在 5G iPhone 上市前表現強勁，道瓊收漲逾 300 點，那指漲逾 2%，創 9 月 9 日來表現最佳的一天。

道瓊指數和標普 500 指數創下連續第四週下跌，為 2019 年 8 月以來最長週連跌，那指連續三週下跌後，本週首次上漲。

眾議院民主黨擬推出一項 2.4 兆美元的新刺激法案，美國眾議院長佩洛西稱，她已與財政部長梅努欽對談過，雙方同意在未來幾天繼續進行更多對話。

波士頓聯邦儲備銀行總裁 Eric Rosengren 稱，儘管聯準會 (Fed) 可能會增加資產購買，以試圖支撐經濟，但不確定其支持力度是否能與財政政策媲美。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3236 萬例，死亡數突破 98.4 萬例。美國累計確診超過 700 萬例，累計死亡數超過 20.3 萬。

世界衛生組織 (WHO) 表示，隨著全球累計新冠死亡數接近 100 萬，未來死亡數突破 200 萬的並非不可能。

週五 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 358.52 點，或 1.34%，收 27,173.96 點。

標普 500 指數上漲 51.87 點，或 1.60%，收 3,298.46 點。

那斯達克指數上漲 241.30 點，或 2.26%，收 10,913.56 點。

費城半導體指數上漲 30.41 點，或 1.42%，收 2,177.84 點。

標普所有板塊僅能源股收黑，資訊科技、房地產和醫療保健板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.75%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.49%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.14%；臉書 (FB-US) 上漲 2.12%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 6.83%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 3.36%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.18%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.72%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 2.95%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.59%；美光 (MU-US) 下跌 0.67%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.26%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.06%。

台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.64%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.75%。

焦點個股消息

摩根士丹利週五指出，有鑑於蘋果銷售、實體門市、供應商等報告都透露下月 5G iPhone 推出前，蘋果股價還有上漲空間，蘋果上漲 3.75% 至每股 112.28 美元。

摩根士丹利稱，下月 5G iPhone 推出前，蘋果股價還有上漲空間 (圖片：Appleinsider)

美國聯邦航空總署長迪克森 (Steve Dickson) 稱，下週將進行波音 737 MAX 評估飛行。波音 (BA-US) 大漲 6.87% 至每股 156.03 美元。

嘉年華郵輪 (CCL-US) 上漲 9.68% 和皇家加勒比海郵輪 (RCL-US) 上漲 7.65%，Barclays 稱，這些企業最糟的情況已過去，並給予升評。

Costco (COST-US) 最新財報獲利營收皆高於預期，但該股下跌 1.27%，但一些華爾街分析師表示，股價疲軟帶來買入機會。

經濟數據

美國 8 月耐用品訂單初值月增 0.4%，不及預期值 1.4%，大幅低於前值 11.4%。

華爾街分析

摩根士丹利投資管理董事總經理兼高級投資組合經理 Andrew Slimmon 稱：「如果不確定刺激計劃、不確定是否會接種疫苗，沒有什麼會比躲在大型科技股羽翼下更好的了，因為這些科技公司能在經濟不景氣的情況下運作。」

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「投資者著眼長遠，並認為科技股仍是投資選擇。」

Edward Moya 稱，這是逢低買入，當這些科技巨頭的盤整期，人們仍會想要持有美股。現實情況是，2021 年的股市將會高得多，你很可能會看到科技股仍在主導大盤。

BMO Global Asset Management 投資組合經理 Mike Dowdall 表示：「整個夏季經濟復甦都很順利，而到了秋季，復甦力道變得有些脆弱，特別是許多刺激措施現在陸續截止。」

Newton Advisors 執行董事 Mark Newton 表示：「拋售在過去幾天已略微穩定，但仍沒有真正的強勁跡象。因此仍然是看跌的，沒有多少人押注會反彈。」