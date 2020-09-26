大摩曝進場時間！iPhone 12發布前「買蘋果」

摩根士丹利 (大摩) 週五 (25 日) 一份報告指出，有鑑於蘋果銷售、實體門市、供應商報告，以及 Mac 產品交貨期，再再都透露下月 5G iPhone 推出前，蘋果股價還有上漲空間。

受此消息影響，截稿前，蘋果 (AAPL-US) 週五盤中上漲近 3%，暫報每股 111.21 美元。

蘋果半年股價走勢。 (圖片：investing)

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 稱，蘋果股價自 9 月初達歷史高點 (134.18 美元) 以來已下跌了約 20%，表現些微落後標普 500 指數。

Huberty 研判：「近期蘋果股價回落，為 iPhone 12 發布提供建設性的場景，特別是在基本數據仍強勁的情況下。蘋果在歐洲和中國市佔具有一席之地，8 月份 iPhone 11 強勁產能證實了這一點。」

Huberty 還指出，蘋果一直在加速美國實體門市重新開業，在過去四個星期內，蘋果已重啟 57 家門市，僅在本週三 (23 日) 重新開業的門市高達 30 家，目前總計全美 512 家門市中已有 446 家營業，約 87%。

隨著 iPhone 12 即將問世，Huberty 認為，至關重要的是，蘋果應盡可能安全地重啟許多門市，以滿足預期的 iPhone 12 強勁消費需求。

蘋果代工廠 Jabil (JBL-US) 最新財報告捷，尤其是在為 iPhone 和 iPad 外殼供應業務亮眼，年增 17%。

Jabil 執行長 Michael Dastoor 指出，iPhone SE 推動淡季銷售，而即將到來的新一代 iPhone 發布… 一切都非常順利。」

Huberty 補充，Mac 較長的交貨時間也可能意味著需求強勁而不是供應不足。大摩分析師維持蘋果股票的「優於大盤」 (Overweight) 評級，目標價為 130 美元。