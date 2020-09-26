〈Q4投資展望〉一張表看懂川普、拜登財經政策 美股行情沙盤推演

8 月美國股市迭創歷史新高，9 月 3 日以今年漲多的科技股蘋果與特斯拉為首重挫，帶動那斯達克指數近期率先拉回至季線附近整理。時序即將進入第四季，牽動美國股市最重要的大事將是美國總統大選，凱基銀行就川普、拜登的財經政策，以及美股行情狀況，對選後的美股行情進行沙盤推演。

川普陣營的經濟政策主張資本主義，但拜登卻主張半社會主義；而賦稅政策方面，川普提出減稅，拜登則將課徵富人稅；能源政策也是聚焦所在，川普將發展石化能源，拜登卻將發展替代能源；至於貿易政策，川普提出反自由貿易，拜登則支持多邊自由貿易。

川普與拜登財經相關政策大相逕庭，各界都關注，誰勝選會如何牽動美股後市，乃至影響國際情勢，對此，凱基銀行表示，8 月美國股市迭創歷史新高後，9 月 3 日以今年漲多的科技股蘋果與特斯拉為首開始重挫，帶動那斯達克指數率先拉回至季線附近整理，近期美股四大指數更是連跌，11 月 3 日美國總統選舉過後，股市是漲是跌備受關注。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，投資人無須太過擔心美國總統選舉結果，預期美中在選後將尋求對話契機，使雙方關係暫時緩和，誰當選或許只是次要，9 月及 10 月兩個月的市場走勢，可能才是扮演更重要的決定角色。

張冠雄指出，統計歷次美國總統選舉，「選前經常上漲、選後通常下跌」，主要是現任者通常藉著執政優勢，會大舉端出利多政策以營造選前行情，創造自身勝選續任的條件。

不過張冠雄認為，但今年無論川普或拜登當選，市場都很容易在事後找到利多的理由來炒作，尤其預期美中在選後將積極尋求對話契機，所以選後行情如何應回到選前行情來決定。如果選前走勢不斷複製 8 月頻創新高行情，選後投資人可能會趁機進行獲利了結；反之，若選前行情受到壓抑，甚至大幅度折回，選後則自然形成利空出盡的有利局面。

整體來說，張冠雄表示，國際股市漲多回跌後價值浮現，可把握進行長線核心布局；另外預期美元在聯準會持續無限量化寬鬆下，還會走弱一陣子，綜觀上述，第四季金融市場將不致驚滔駭浪，更可能是有驚無險走勢。