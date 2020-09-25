台股大漲助攻 我去年家庭金融資產增加1成 2009年來最大

台股去年上漲 23%，股市升溫帶動家庭金融資產水漲船高，根據安聯集團發布最新報告指出，台灣家庭金融資產去年增加 1 成，創 2009 年以來最大增幅，人均淨金融資產全球排名第 5。

安聯集團今 (25) 日發布《安聯全球財富報告》，報告指出，受惠於台股大漲，帶動台灣家庭金融資產去年底增加 1 成，創下近 10 年來最快增幅，主要來自於證券資產的貢獻。

進一步分析民眾主要金融資產的持有比重其中保險與退休基金比重達 38.4%，相對較受台灣民眾青睞，而增長幅度最快的證券資產則相對較不受歡迎；另外，去年銀行存款也有 6.4% 的年增幅。

報告指出，去年台灣民眾負債溫和成長 4.3%，與前幾年大致相同，但債務比率 (負債佔 GDP 的百分比) 則攀升至 92.6％，不僅是該地區比率最高的國家之一，僅次於韓國，也遠高於全球平均水平的 65％。

安聯集團示警，台灣家庭正緩慢但一步一步地接近 100％或更高債務的「危險地帶」。

在淨金融資產部分，去年約增加 12.0%，創下 2009 年以來的最快增幅，統計台灣的人均淨金融資產為 110706 歐元，在該地區僅次於新加坡、但在日本之前的第二大富有國。