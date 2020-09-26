電玩遊戲產業夯 3D工具其他應用更廣泛 華爾街喊買Unity

遊戲引擎開發商 Unity (U-US) 自 9 月 18 日掛牌上市大漲以來，股價一直表現良好，D.A. Davidson 分析師 Franco Granda 週五首次給予該股票「買進」評級，目標價 100 美元。

Unity 週五上漲 6.65 美元或 7.99%，收 89.85 美元。自 Unity 以 52 美元 IPO 以來，股價上漲了 71%。

Granda 在研究報告中指出，該公司在招股說明書中講述的成長故事口耳相傳，Unity 的賭注就是他們能將為電玩遊戲出版商打造的工具販售到其他產業，用來設計和打造建物、車輛甚至拍電影等。

這點已經很誘人，更不用提電玩遊戲產業是疫情期間的寵兒這點。

Granda 提到，手機、PC 和電玩主機有半數都使用 Unity 的工具打造，而 Unity’s 的電玩遊戲市場有到 2025 年規模達 160 億美元的潛力。

Unity 營收 60% 來自販售讓企業提高遊戲吸引力並從中獲利的工具，其餘大部分來自其創造工具的訂閱，該創造工具用於電玩遊戲和其他地方。

Unity 表示，公司在電玩遊戲以外的應用市場超過 170 億美元。Granda 預期，該公司自 IPO 籌集的 13 億美元中，將有很大一部分用來擴大該業務，尤其是提高來自建築公司、汽車公司和電影製片廠的業務。

建築公司和汽車公司可以利用 Unity 的軟體來協助設計大樓和汽車，主要優勢就是能實時更動 3D 環境，例如迪士尼的《星際大戰：曼達洛人》就是使用虛擬技巧拍攝，其軟體工具套組為競爭對手 Epic Games 所打造。

借助虛幻技術，電影製片者就能藉由實時投影，向演員展示他們在各種場景中會使用的人造物體，不僅節省生產時間也降低了後製成本。

此外，趁著競爭對手 Epic Games 與蘋果 (AAPL-US) 大打訴訟之際，Unity 可能作收漁翁之利。

Granda 報告中提到，訴訟帶來不確定性，一些開發商已經暫停使用 Epic 虛擬技術的項目，而蘋果和 Epic 之間的法律站可能還要花費更多時間，因此 Unity 可望長期受益。