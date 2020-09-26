為小企業請命成功！蘋果年底前in-app付費活動不抽成 臉書還是不滿意

蘋果 (AAPL-US) 表示，將暫時免除一些企業支付透過 app 舉辦的付費活動和體驗應支付的 30% 傭金。

臉書 (FB-US) 週五證實了此點，小企業透過臉書 iOS app 舉行的付費虛擬活動暫時免扣除 30% 傭金。雖然這是暫時的勝利，但臉書仍不滿意，將利用此次機會證實 App Store 的規定在 Covid-19 疫情期間和全球經濟衰退期間對小企業造成危害。

臉書 8 月初推出新工具，讓商家可以透過 app 舉辦付費的線上活動，藉此挽救商家因新冠疫情而損失的部分業務。臉書曾要求蘋果和谷歌減少或免收程式內購買 (in-app) 抽取的 30% 傭金，因為臉書希望所有錢能直接流向這些小企業，雖然谷歌同意了，但遭蘋果拒絕。

為了讓商家知道蘋果拿走部分金額，臉書計畫更新臉書 iOS 版 app，在內部增加一排字「蘋果收取此筆購買金額 30% 費用」，但最終遭蘋果以 App Store 中的一條規則：開發人員不得向用戶顯示「無關緊要」（irrelevant）的資訊，拒絕上架臉書 iOS 新版 app。

臉書發言人表示，有鑑於疫情對企業帶來的壓力，因此撤銷了對企業在臉書上舉辦付費活動的抽傭決定，也希望給予這些企業更多時間來適應數位商業模式。

該發言人也提到， App Store 抽傭 30% 的規定不適用在現實世界的活動門票上，只有線上活動才適用，所以臉書到今年年底前仍須為用戶使用 in-app 購買現實世界的活動門票支付 30% 傭金。

蘋果強調，「App Store 為所有開發人員提供了巨大的商機，他們利用 App Store 每週可以接觸到來自 175 個國家約 5 億人的訪客，為了確保每個開發者都能創造並讓業務成功發展，蘋果維持一套清晰、一致的準則，一視同仁。」

臉書週五大肆抨擊蘋果 App Store，稱其政策對疫情中岌岌可危的小企業有害，且蘋果只同意在 12 月 31 日之前免收這些費用，而由遊戲公司主持的付費活動仍將收取這些費用。

蘋果發言人 Joe Osborne 回應，免收 30% in-app 購買抽成 30% 費用的決定不包含遊戲公司，這是因為遊戲公司反而是疫情的受益兒，並未受到新冠病毒的傷害，且遊戲公司的本就僅數位化商業模式運作。

臉書表示他們將至少在 2021 年 8 月之前免收交易費。「對於小企業和創作者來說，這是一個艱難的時期，所以在社區仍因疫情而關閉之際，我們不自付費網路活動收取任何費用。」

「蘋果只同意給這些苦苦掙扎的企業 3 個月的喘息時間，之後他們就不得不再向蘋果公司支付 30% 全額的蘋果稅。」