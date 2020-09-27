〈台股風向球〉連假前停看聽 節前上漲機率不到5成

台股過去一周在美股修正、法人結帳雙重衝擊下，熱錢行情失靈，周跌 642 點，上方均線已成層層反壓，接下來中秋連假在即，本周僅 3 個交易日，據投顧統計，過去 15 年來中秋節前上漲機率不到 5 成，而美國總統辯論將登場，觀望氣氛將進一步升溫，整體來看，台股恐暫難轉強，在收復季線關卡前以弱勢整理視之。

國泰證期研究部指出，過往中秋節前 5 個交易日指數多因節前賣壓出現整理，近 15 年秋節前上漲機率僅 47%。平均下跌幅度 - 0.5%，顯示節前觀望氣氛濃，類股中以食品、百貨類股秋節前上漲機會相對大，機率約 67%。

法人認為，過去一周內外資同步倒貨，多方結構已遭破壞，多頭要再重掌短線發球權有難度，甚至不排除季底前還有一波結帳潮，短線有待籌碼面沉澱，所幸，美國科技股周五回穩，而市場正等待美國新一輪紓困案的投票結果。

從籌碼面來看，三大法人在集中市場連 7 賣，創下 3 月中旬以來最長連續賣出，其中，外資和投信在集中市場皆出現連 7 賣，自營商則是連 5 賣，法人結帳態勢明朗。

統計一周以來，外資賣超達 719 億元，投信賣超逾 55 億元，自營商賣超 264.34 億元，其中，台積電一檔合計遭三大法人賣超共 326 億元，成為最大提款機。

法人解讀，近來台積電已有利多漲不太動的情況，大盤要回穩有待外資對台積電賣超收手。

技術面上，大盤短線支撐可先看 8 月 20 日的波段前低 12144 點，

展望後市， 9 月 29 日將進行摩台指結算，且美國總統選舉第一場辯論將登場，市場如何解讀辯論結果，將影響未來美股走勢，以及台股連假過後表現。

元大投顧則認為，美國眾議院多位官員表示將起草新一輪 2.4 兆美元的刺激法案，預計最快本周表決，若美股因此跌深反彈，上周台股的大震盪就有機會是短線的最後洗盤。