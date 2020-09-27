台新冠疫苗三期臨床面臨龐大投資成本 業界籲集中資源

台灣共有三家廠商開發新冠疫苗，若執行順利，明年將啟動臨床三期，不過收案人數、投資成本龐大，疫苗廠恐難以負擔，業界認為，政府能扶植業者，並將資源整合，打造單一新冠疫苗進行開發。

新冠病毒 (Covid-19) 屬於 RNA 病毒，據過往經驗，RNA 病毒引發的疾病至今尚未研發出疫苗，包括 17 年前的 SARS、C 型肝炎、愛滋病等，雖然疫苗為最有效抑制病毒，但開發並不容易。

台灣新冠疫苗開發案陸續進入臨床一期試驗，不過目前仍採緊急使用授權方式，臨床試驗部分可重疊，預期最快明年有望啟動三期臨床試驗，業界指出，臨床三期需要龐大收案人數，並需執行多國多中心臨床試驗，藉此增加收案人數數據。

此外，臨床試驗收案人數，至少需要 3-6 萬人以上，且業者需要透過 CRO(委託研究機構) 進行抽血分析、數據整理等，費用初估 20 億元。

業界表示，以目前台灣 3 家正在開發新冠肺炎疫苗廠，包括國光生、高端疫苗及聯亞，若疫苗開發順利並進入臨床三期，投資成本恐難以承擔，此外，業界呼籲，政府除資金扶植業者開發新冠疫苗，但也能將各廠資源進行整合，開發出台製的新冠疫苗來進行臨床三期。