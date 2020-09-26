愛普處分力積日本股權 退出標準型DRAM市場 挹注每股純益6.13元

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (26) 日宣布，將處分力積日本 (Zentel Japan)76% 股權，退出標準型記憶體市場，處分收益約新台幣 4.51 億元，將挹注每股純益約 6.13 元，未來將積極佈局毛利較高的客製化產品與矽智財授權。

愛普宣布將力積日本 (Zentel Japan)76% 股權，出售給 Eaglestream Technology Holdings (Hong Kong) 及力晶科技，交易總金額為 2280 萬美元，此次股權交易，依據買方去年 12 月所簽訂力積日本 24% 股權出售合約中的特別約定條款，執行剩餘股權購買。

力積日本主要業務為標準型 DRAM 產品線銷售與研發，股權交割後，愛普對力積日本不再有任何持股，對愛普營收將有相當程度的影響，但標準型 DRAM 產品毛利較低，初步評估對未來獲利狀況衝擊有限。

愛普表示，若以今年第二季經會計師核閱之股權淨值計算，本次股權交易產生處分收益約新台幣 4.51 億元，影響每股純益約 6.13 元，確切處分損益金額，須待正式交割日股權淨值核算後公告。

愛普去年起持續調整產品組合，以減緩記憶體產業波動所帶來的營運風險，並積極切入利潤較佳的客製化市場及矽智財授權，改善毛利率結構。

愛普今年起並積極推動客製化產品研發及矽智財授權，其中 AI Memory 的 3D 架構已得到晶圓代工廠與多家客戶支持，未來營運成長可期。

愛普今年前 8 月累計營收 27.97 億元，年增 32.15%；上半年稅後純益 1.11 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.51 元。