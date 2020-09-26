台北匯市獨家開盤 一度強升逾1.5角 成交值不及1億美元

因應中秋彈性放假，今 (26) 日補班日台股休市，不過，匯市維持獨家開盤，台幣以小幅貶值開出後，隨即轉為強勢升值走勢，最多升值 1.55 角來到 29.12 元，不過，收盤轉為微貶 0.1 分，收在 29.276 元，成交值則縮至不到 1 億美元。

台幣今日以 29.28 元、微貶 0.5 分開出後，隨即走升升破 29.2 元價位，最高來到 29.12 元，升值超過 1.5 角，不過，尾盤再度轉貶，以 29.276 元作收，貶值 0.1 分，台北外匯經紀公司成交值僅剩下 0.66 億美元。

法人指出，日前台幣升值力道轉弱反映外資在股市逃殺大砍超過 300 億元，不過，從今日的交易來看，拋匯力道仍明顯高於買匯，惟台灣央行順勢部分資金撤出之際，再度將楊金龍防線拉上 29 元關卡，預料未來一周在中秋連假前，股匯市表現都會相對保守觀望。

元大投顧進一步分析，當前市場資金動能充沛，國內景氣也呈好轉趨勢，加上物價仍較去年同期下跌，均降低日後央行再度降息可能，有助維繫台幣匯率的強勢，尤其台股市場穩定、現金股利殖利率高，對海內外資金皆具吸引力，預期未來貨幣供給將延續成長趨勢。