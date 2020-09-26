〈房產〉新潤建設董座：看好全台地產交易熱潮可延續到明年底

全球仍未走出疫情影響，但台灣防疫成績佳，且經濟表現持穩，加上低利率環境催生不動產市場交易熱潮，新潤建設董事長黃文辰指出，目前地產熱依「軌道經濟」發酵之中，看好這一波全台地產交易熱潮將延續到明 (2021) 年底。

新潤建設在新北市新莊知識產業園區內 60 億元總銷建案「莫內花園」已動工，北台灣目前建案沿著捷運路網開發的趨勢已經確立，黃文辰指出，以目前機捷 A3 站條件而言，環狀線 4 站達新板特區，未來全線通車後，將串連士林、內湖、松山、信義、文山等區域，將是最具價值的燙金路網。

黃文辰說，新潤機構持續在機捷沿線購地、開發，目前已在 A3、A4、A5、A7、A9、A18、A19 各站區周邊都有購地開發，且部分建案並已交屋

全台房市今年可望突破 6 年來谷底區向上，地產交易也趨熱，全台房屋買賣移轉棟數上看 31.5 萬棟，黃文辰指出，看好這波全台地產交易熱潮將延續到明年底，主要在於全球大量印鈔造成資金寬鬆，加上低利率催化，外商、台商競相投資台灣，在有利居住環境下，推升地產交易熱。

至於新潤集團旗下新潤興業 (6186-TW) 2019 年以總價 7.6 億元向新北市政府標購取得近千坪廠辦用地，黃文辰說，擬採取以「邊建邊售」模式於明年開賣。