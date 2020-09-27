APEC財長會議 蘇建榮：我長債負債比低於35% 財政復原彈性佳

今年 APEC 財政部長視訊會議 25 日登場，財政部長蘇建榮會中表示，我因應疫情編列特別預算並實施財政擴張因應，預估今年兩年的長債比率將分別微幅增至 30%、30.6%，但仍是 APEC 中少數維持在 35% 以下的經濟體，具備財政復元彈性。

因應防疫，今年 APEC 財長會議改採視訊進行，我財長蘇建榮率領財政部、金管會與外交部同仁出席。蘇建榮於 25 日晚間登場的 APEC 企業諮詢委員會 (ABAC) 與各國財長對話，分享我國近年累積的財政能量。

今年的財政部長會議主題是「因應 COVID-19 疫情紓困與復甦階段之財政與貨幣政策及數位化發展之影響」。

蘇建榮表示，我國因防疫有成並未實施封城措施，預估今年 GDP 仍能維持 1.56% 正成長，加上近年減債有成，累積充分財政能量足以因應本次疫情衝擊。

蘇建榮進一步指出，在編列特別預算支應防疫、紓困、振興措施及採行擴張性財政政策下，我國一年以上公共債務未償餘額占當年度名目生產毛額 (GDP) 比率，預估於今年及明年雖將微幅上升至 30%、30.6%，但仍在可控制範圍內，是 APEC 少數長債負債比率維持在 35% 以下的經濟體。

在財政部長與 ABAC 政策對話部分，議題包括協助微中小型企業加速復原、透過數位化促進金融包容性，及環境、社會與公司治理（ESG）等，盼於後疫情時期強化能力建構，共同朝永續發展目標邁進。

財政部表示，APEC 財政部長宣言－COVID-19 疫情之紓困及復甦，經各經濟體財政部長共同採認通過。各經濟體為因應 COVID-19 帶來重大衝擊，須考量於健康與經濟間取得平衡。為緩解個人及企業財務壓力，財金部門採行前所未見財政及貨幣措施，尤其關切微中小型企業等受影響最大部門與勞動者。

另外，宣言也特別強調增進財政透明與永續，持續分享政策經驗，確保強勁、平衡及包容之經濟復甦，該宣言將提報今年底舉行之 APEC 領袖會議，展現財政部長具體貢獻。