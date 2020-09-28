盤前財經大事搶先讀2020年09月28日

今日操盤前瞻

新股掛牌：上品

股臨會：建暐

〈台股風向球〉連假前停看聽 節前上漲機率不到 5 成

台股過去一周在美股修正、法人結帳雙重衝擊下，熱錢行情失靈，周跌 642 點，上方均線已成層層反壓，接下來中秋連假在即，本周僅 3 個交易日，據投顧統計，過去 15 年來中秋節前上漲機率不到 5 成。閱讀全文...

美中緊張打壓上市估值 鎧俠傳已取消 IPO 計畫

據《日經商業》週日 (27 日) 報導，由於中國和美國之間的緊張關係不斷加劇，全球第二大記憶體晶片製造商鎧俠 (Kioxia Holdings Corp) 將取消 IPO 的計畫。閱讀全文...

〈觀察〉一貫化趨勢明確 塑化紡織業掀新一波結盟整併潮

塑化紡織廠為強化一貫化能力、尋求新出海口，除了內部調整外，也對外尋求資源，包括添購土地廠房、股份合作等，市場人士認為，在大者恆大的趨勢下，後續相關產業將掀起新一波整併潮。閱讀全文...

〈觀察〉開發商積極佈局 瞄準離岸風電第三階段區塊開發

離岸風電第三階段區塊開發最快明年第二季進行遴選，近來包括由 3 家外商握有股權的海鼎風電、上緯新能源的 Formosa 4 風場，正摩拳擦掌瞄準區塊開發獲配容量，積極進行相關佈局。閱讀全文...

〈觀察〉銀行資金滿手、中小企業快餓死 直接金融頻創低的危機

工總多次呼籲政府應拉高直接金融比重，日前更建議建議應讓直接金融比重與世界接軌，且希望直接金融比重可提高至 50% 以上。今 (2020) 年的疫情，更突顯我國過度傾斜向間接金融所造成的籌資不正常、不健康現象，台灣中小企業面臨資金告急，甚至有些「慘業」出現倒閉潮。閱讀全文...