中芯遭制裁 晶圓代工、Flash廠迎轉單 聯電漲停爆38萬張巨量

美國政府傳確定出手制裁中芯國際，晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 可望受惠轉單，今 (28) 日股價強攻漲停，聯電更爆出 38 萬張的成交量；而中芯遭制裁也有利 NOR Flash 廠喜迎轉單與漲價效益，華邦電 (2344-TW) 同樣亮燈漲停，旺宏 (2337-TW) 也大漲 8%。

中芯目前主要提供 0.35 微米至 14 奈米晶圓代工產能，以 8 吋及 12 吋成熟製程為主，在全球純晶圓代工市場中排名第四，僅次台積電 (2330-TW)、格芯、聯電，其中最先進的 14 奈米製程去年第 4 季量產，目前營收占比 1%。

從中芯製程技術來看，業界認為，若中芯確定遭美政府制裁，聯電、世界先進，及台積電的成熟製程，可望受惠轉單效應，市場也傳出，原先向中芯投片生產網通及電源管理 IC 的高通、博通等，近期積極與台積電、聯電、世界先進等台廠接洽。

除晶圓代工廠可望受惠轉單外，由於中芯為全球第四大 NOR Flash 廠兆易創新代工廠，提供其 NOR Flash 代工月產能 1 萬片，在中芯遭封殺之下，將影響兆易創新 NOR Flash 出貨，旺宏、華邦電均可望受惠轉單，甚至可能造成 NOR Flash 市場缺貨，推升價格走揚。

在買盤湧入下，晶圓代工廠、NOR Flash 廠股價同步走強，台積電早盤最高上漲逾 1.2%，站上 429.5 元，力拚站回 5 日線；聯電盤中強攻漲停鎖住，委買單高掛超過 5 萬張，收復 5 日線；世界先進一度亮燈漲停，盤中維持超過 8% 漲幅，一舉突破所有短均。