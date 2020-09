中芯遭制裁 晶圓代工、Flash廠迎轉單 聯電漲停爆38萬張巨量

美國政府傳確定出手制裁中芯國際,晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 可望受惠轉單,今 (28) 日股價強攻漲停,聯電更爆出 38 萬張的成交量;而中芯遭制裁也有利 NOR Flash 廠喜迎轉單與漲價效益,華邦電 (2344-TW) 同樣亮燈漲停,旺宏 (2337-TW) 也大漲 8%。

中芯目前主要提供 0.35 微米至 14 奈米晶圓代工產能,以 8 吋及 12 吋成熟製程為主,在全球純晶圓代工市場中排名第四,僅次台積電 (2330-TW)、格芯、聯電,其中最先進的 14 奈米製程去年第 4 季量產,目前營收占比 1%。

從中芯製程技術來看,業界認為,若中芯確定遭美政府制裁,聯電、世界先進,及台積電的成熟製程,可望受惠轉單效應,市場也傳出,原先向中芯投片生產網通及電源管理 IC 的高通、博通等,近期積極與台積電、聯電、世界先進等台廠接洽。

除晶圓代工廠可望受惠轉單外,由於中芯為全球第四大 NOR Flash 廠兆易創新代工廠,提供其 NOR Flash 代工月產能 1 萬片,在中芯遭封殺之下,將影響兆易創新 NOR Flash 出貨,旺宏、華邦電均可望受惠轉單,甚至可能造成 NOR Flash 市場缺貨,推升價格走揚。

在買盤湧入下,晶圓代工廠、NOR Flash 廠股價同步走強,台積電早盤最高上漲逾 1.2%,站上 429.5 元,力拚站回 5 日線;聯電盤中強攻漲停鎖住,委買單高掛超過 5 萬張,收復 5 日線;世界先進一度亮燈漲停,盤中維持超過 8% 漲幅,一舉突破所有短均。