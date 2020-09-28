「永續目標連結債券」成長快速 ESG投資新亮點

新冠肺炎全球確診人數已破 3000 萬，雖然疫情仍未受到良好控制，不過中國經濟復甦力道超乎預期、新冠疫苗研發有新進展、以及企業大型併購及交易等利多消息提振，暫時安撫近期由科技股拋售潮所引發的市場不安情緒。

柏瑞投信表示，新冠疫情加速了全球 ESG 投資浪潮的發展，近期股市劇烈震盪亦相對凸顯 ESG 企業債 * 優異的耐震力及恢復力，在永續投資概念持續發酵下，ESG 企業債的後市仍大有可為。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，ESG 企業債平均信用評級為投資等級，且在主要央行空前規模的資金挹注下，這些體質優良的企業已陸續於市場上取得大量資金，進一步降低違約風險。而美國聯準會 (Fed) 直接出手力挺投資等級的企業債，更有助於為 ESG 企業債提供下檔支撐。

永續投資正夯 ESG 企業債後市看升

另方面，ESG 投資也展現欣欣向榮的新風貌。根據 BofA Global Research 的統計，截至 7 月底，今年以來，綠色債券發行金額達 1800 億美元，已超越 2018 年的總發行量。預期今年綠色債券總發行規模在德國政府 ** 加入後 (年底前至少再發行 45 億歐元綠色公債)，可望超越 2019 年，進一步提高綠色公債的市值占比。

另一個 ESG 投資市場關注的新亮點，為「永續目標連結債券」的發行。目前市場上永續目標連結債券並不多，僅有兩家公司發行，但看好此一投資趨勢的發展，柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，亦參與了「永續目標連結債券」的認購。

與一般 ESG 債券不同的是，「永續目標連結債券」的資金用途並不受限，若公司未能達成訂定之永續目標，票息將會增加作為 ESG 品質惡化的補償 (表一)。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出， ICMA(International Capital Market Association) 國際資本市場協會 *** 於今年 6 月公布「永續目標連結債券」準則，根據過去經驗，在相關規範公布後的 3 到 12 個月，該類債券的發行量將會激增，因此可以預期「永續目標連結債券」發行量將於未來一年快速成長，持續炒熱 ESG 債市的投資話題。

柏瑞獨家量化策略 有機會創造超額報酬

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 採用柏瑞獨家 ESG 債券量化投資模組，透過模組對於個別債券的報酬率ˋ波動度及相關係數的預測，產出最適化的投資組合。該模組係由殖利率曲線模組 (Yield-Curve Model) 跟信用利差模組 (Credit Spread Model) 所組成，並將柏瑞 ESG 評分納入模組因子。

舉例來說，今年 3 月信用利差模型結果顯示，以防禦型產業未來 6 個月風險調整後的超額報酬最佳，如: 公用事業、電力、非循環性消費等，因此當時本基金 0 持有能源產業。但 5 月模型結果顯示，防禦型產業 (金融、非循環性消費等) 未來 6 個月風險調整後的超額報酬最佳，但與非防禦型產業的預期報酬差距已明顯縮小，因此基金整體配置雖仍以防禦型產業為主，但已適度增加非防禦型產業配置(如能源)。

雖然近期債券市場的信用利差持續收斂，顯示整體市場氛圍有所好轉，但 8 月的模型認為本基金整體投資組合的配置仍應保持謹慎。

柏瑞投信表示，雖然市場氣氛趨向樂觀，但隨著美國總統大選日期越來越近，是否會有其他不可預測的市場變數發生，以及其他地緣政治出現不可控制的負面發展，都是 ESG 債市未來持續要留意的波動風險。

表一、永續目標連結債券與一般 ESG 債券發行條件比較

資料來源：Barclay Research，2020/6/12。柏瑞投信整理。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。

* 全文所指 ESG 企業債指數之價格、殖利率、利差，皆以彭博巴克萊 MSCI 全球企業社會責任債券指數為例，非本基金報酬指標。

** 德國於 9/2 首度發行 10 年期綠色公債，籌資 65 億歐元，但市場認購金額卻是爆量的 330 億歐元。德國預計還將發行一系列不同年期的綠色債券，作為對抗氣候變遷資金並建構綠色殖利率曲線，成為歐洲其他國家或企業發行綠色債券的基準。

*** 國際資本市場協會，為一資本市場參與者的自律組織和行業協會。以歐洲為重點。ICMA 聲明的目標是促進高標準的市場實踐，適當的監管，貿易支持，教育和交流。它為股權，債務發行和回購等交易提供標准文檔。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。一般股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109228)