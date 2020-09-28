【安聯投信】對疫情擔憂再啟 多數股市資金淨流出

歐美疫情有升溫之勢，加上美國總統大選帶來的不確定性仍干擾市場，全球股市多走跌。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除亞洲不含日本股市淨流入約 5.09 億美元外，包括歐非中東、拉美、新興市場及美國等股市資金皆呈失血狀態，反應了轉趨保守的市場情緒。

安聯投信表示， 新冠疫情在歐洲數國近來轉為嚴峻，甚至創下新高確診紀錄，包括英法荷西等國也重啟程度不一的封閉式管理，引發市場擔憂；在市場期盼的美國新一輪刺激法案方面，美國眾議院上周起草一規模約 2.4 兆的方案，將與財政部長重啟談判，雖仍未談妥確定，但消息仍對市場帶來激勵。在多空雜音干擾下，上周全球股市走勢呈寬幅震盪，美股主要指數單周走勢分歧，道瓊與標普小幅收黑，費半及那斯達克走揚，漲跌互見。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，疫情近期於歐美地區有再起之勢，市場擔心是否會再次對經濟及市場帶來影響。回顧上半年疫情對市場衝擊最嚴重期間（2 月 19 日美股起跌至 3 月 23 日今年波段低點間），美股主要指數之一的標普 500 指數下跌約 33.9%，而後則在 3 月 23 日年初至今最低點至近期 8 月底爬升約 56.4%，已重新由負回正，展現一定韌性。

謝佳伶表示，進一步觀察，可發現其他如羅素 1000、美國可轉債等同為美國風險性資產，在上述相同期間卻皆繳出優於標普 500 指數的表現。舉例來說，此二資產在 2 至 3 月，市場悲觀的主跌段間，跌幅皆小於標普指數，其中可轉債跌幅約為標普的 7 成多；而在風險情緒轉家、股市從低點開始爬升後至 8 月底間，兩者不但漲幅皆大於標普 500，其中羅素 1000 漲幅更高出 3 成，顯示在穩健的基本面支撐下，美國仍有許多極具潛力與強勢的成長性資產值得關注。

謝佳伶指出，面對包括第二波疫情、美中關係緊張等多重灰犀牛潛伏，隨時可能對市場帶來衝擊的此時，建議可關注如上述美國可轉債、成長股（如羅素 1000）等上攻能力強、下檔相對有撐的優質資產，並可進一步加入可提供較佳息收的美國高收益債並組成多重資產，以高收益債穩定金流緩解資產下挫時幅度，進一步提高整體資產穩定性，協助投資人度過多空難測、震盪難息的時刻。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面上下震盪，但主要為包括美中關係、兩岸政治形勢變化等非基本面因素主導市場信心，加上指數目前來到歷史相對高檔區，持續面臨漲多拉回壓力，觀望氣氛轉濃，但整體走勢仍屬合理，且觀察至目前，尚未看到基本面出現結構性改變。

展望後市，廖哲宏指出，美中貿易及兩岸關係為現階段的觀察重點，加上仍在美國大選前的波動期以及面臨來自技術面的壓力，短期內台股走勢應偏向保守。不過由於近期指數下跌多非基本面因素，故建議可在出現拉回調整時布局具長期成長利基的類股，捕捉在風險情緒轉佳之後的成長契機。

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