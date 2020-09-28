驅動晶片測試設備需求強 蔚華科今明年營收將連2年成長

受惠驅動晶片需求強勁帶動，半導體設備通路商蔚華科 (3055-TW) 相關測試設備訂單能見度高，總經理高瀚宇指出，今年新拓展的產品代理線發酵，本業獲利可望接近 2018 年，明年更將較今年再成長，法人估，蔚華科今年可望維持獲利。

蔚華科第一季受疫情干擾，無法前往客戶廠區裝機，本業虧損，加上轉投資達上貿易因中國經濟活動暫緩，快銷品業績不如往年，侵蝕獲利，儘管第二季已轉盈，上半年仍呈現虧損，每股虧 0.29 元。

不過，下半年隨著中國疫情降溫，手機需求明顯回溫，加上高階驅動晶片比例提升，交期延長，客戶也提升測試產能因應，帶動 Wintest 的測試機台訂單增加，加上 5G 時代來臨，NI 射頻檢測相關機台需求也暢旺。

高瀚宇認為，今年隨著 Wintest、NI 兩大產品銷售暢旺，重整產品代理線效益顯現，本業獲利表現可與 2018 年相近，Xcerra 終止代理權的影響已逐步沖淡，且兩大產品線訂單能見度高，明年營運將較今年再成長。

此外，蔚華科旗下的達上貿易，下半年將迎來傳統旺季，業績較上半年成長，且可維持獲利表現，有助蔚華科整體營運。