〈台股盤中〉鴻海、中芯制裁受惠股發威 漲近190點挑戰5日線反壓

美股上周五大漲，台股今 (28) 今日由電金權值股撐起反攻大旗，包含鴻海、聯電等個股大漲，激勵指數強勁反彈近 190 點，挑戰 5 日線反壓，今日估量約 1800 億元。

觀察今日權值股表現，鴻海大漲逾 3%，領漲蘋概三王，台積電盤中漲幅約 1%、大立光則在平盤附近震盪；其餘大型電子股聯發科、台達電等也上漲約 2%，撐起大盤反攻力道。

中國半導體大廠中芯遭美國制裁，聯電今日開盤後，旋即攻上亮燈漲停，世界先進也一度亮燈，盤中維持 9% 左右漲幅，另外，記憶體族群也受惠中芯消息帶動，華邦電亮燈漲停，旺宏、南亞科也雙雙大漲。

除電子權值外，上周遭外資大砍的金融股，今日也同步回神，玉山金、元大金、上海商銀、合庫金等漲逾 2%，中信金、華南金、富邦金、國泰金等也全面走揚。

族群股方面，寶齡富錦及台康生合作開發的新冠病毒快篩試劑，通過印度 ICMR 驗證，並取得當地銷售許可，今日雙雙聯袂亮燈漲停，也帶動生技新藥族群走強。

法人認為，雖然台股今日強漲，但以估量來看仍明顯偏低，加上短、中期均線下彎，將造成上攻壓力，加上中秋、國慶連假，以及美國總統大選等因素，均將導致市場持續觀望，估大盤將橫向震盪整理一段時間。