【群益金鼎證券】群益權證週報-蘋果新機蓄勢待發 台積電還套在高點怎麼辦?

上週外資連續賣超，台積電 (2330-TW) 連八黑，不過以技術面來看仍在季線之上，且蘋果新機即將上市，身為蘋概股中最具指標的晶圓代工廠，應該不會讓大家失望。如果投資人手上資金都被台積電套牢了，可以運用小資金來操作認購權證，觀察 8 月 20 日黑 K 的支撐，天期選擇 60-90 天、價外 5-10% 來進行超前部屬。

近期 Sony PS 5 及 Nvdia 顯卡一開賣，如蝗蟲過境呈現秒殺的情況，甚至有人在網路賣黃牛，將近 7-20 倍的價差，比買權證還好賺，這股電動熱潮很有機會延續到 IPHONE 新機。每年這個時候是果粉最期待的新機發表，除了 IPHONE 手機愛好者外，台股投資人也非常關心，因為蘋果供應鏈幾乎都是台灣的代工廠，如果新機有亮點或是特別的功能，股票也會有所反應。目前網路已經有非常多新功能的傳聞，外商銀行特別看好這次 5G 版 IPHONE，認為蘋果今年可以超越去年 IPHONE11 的出貨量。我們可以鎖定外資持續買超的蘋概股，像是緯創 (3231-TW)、新普(6121-TW) 及和碩 (4938-TW) 此類標的。

美股在 9 月 23 日領跌 525 點，讓台股隔日跳空帶量下殺 319 點，跌破 8 月 20 日的爆量黑 K 收盤點數，也一舉摜破季線。雖然上週台幣強升，現金匯率一度升破 8 字頭，但資金顯然沒有注入多頭部隊，形成股匯脫鉤的狀況，建議投資人可待大盤觸底整理後，買 ETF 指數型權證或是權值股的權證來搶反彈，像是台灣 50 群益 03 購 05(070742) 或是大立光群益 03 購 05 (070759)，這兩檔一張只需花投資人 1~2,000 元台幣就可以佈局，用小資金迎接大行情。



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