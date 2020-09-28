股市下跌免驚 圖表說明兩大原因

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國新一輪刺激法案仍未譜，民主黨新方案規模遠超共和黨可接受範圍，美國 8 月份耐久財訂單受到汽車、軍用設備訂單下降，而低於預期，失業數據沒有明顯進一步改善，美國股市下跌 0.6%；

2. 歐洲 9 月份製造業採購經理人指數來到 53.7，優於前期與預期，其中德國由前期的 52.2 上升至 56.6，顯示歐洲體質逐漸改善，然而受到大型跨國銀行洗錢醜聞影響，金融保險類股拖累歐股下跌 4.5%。

新興市場

1. 中國 8 月工業企業利潤率成長 19.1%（前期 19.6%），監管機構擴大合格境外投資人投資範圍，中美關係持續緊張，且受到全球股市下跌影響與中國恆大相關負面消息影響，中國股市下跌 3.8%。

債券市場

1. 全球股市震盪，美國政府債券發揮抗跌性，指數上漲 0.3%；

2. 隨著全球股市修正，全球高收益債券下跌 2.0%，新興市場債券下跌 1.8%。

原物料、匯率

1. 在美元指數上漲 1.8% 和遲遲等不到更多刺激方案下，黃金價位拉回至 1,861.58 美元 / 盎司，下跌 4.58%；

2. 儘管市場情緒上週受到股市修正而有所影響，與短暫原油供給受阻礙消息力道拉扯之下，石油價格下跌 2.9%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/09/28（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/09/25）

資料來源: Bloomberg，2020/09/28（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/09/25）

三大市場關鍵事件及分析

1. 別低估聯準會的能力

投資人不滿美國國會遲遲未推出新一輪財政刺激法案，加上擔心聯準會黔驢技窮，美股陷入修正，但若從聯準會對利率與信用市場的控制來看，美國股市修正就是好買點。

資料來源：Bloomberg、FED，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國投資級公司債券與美銀美林美國高收益債券到期殖利率及標普 500 指數本益比倒數，2020/9/24。

2. 經濟復甦仍未反映

儘管 6 月至今，美國疫情嚴重程度與影響都有所降低，但與景氣復甦關聯度較高的類股或資產都無表現，反而是受惠於疫情的科技類股持續上漲。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 NYSE FANG+、標普 500 資訊科技、標普 500 成長、MSCI 美國 REIT、標普 500 價值與羅素 2000 指數，2020/9/24。

3. 中國國債宣布入富時

接續花旗、巴克萊陸續將中國公債納入指數，富時羅素宣布將在 2021 年 10 月開始跟進。過去兩次納指經驗都有助於中國公債表現，且目前中國公債與鄰近國家殖利率還有下調空間，有利公債價格進一步上漲。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，指數為美銀美林各政府公債指數，績效以當地貨幣計算，2020/9/26。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/09/24。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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