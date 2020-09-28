產官研攜手打團體戰 擬制定電動車共同充電介面

工研院今 (28) 日聯手產官研近 50 多家廠商代表，共同成立「台灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」，希望整合產業與消費者的需求，制定共同充電介面，未來不同品牌的電動車，也能共用充電。

根據市調機構彭博社 (BNEF) 資料顯示，電動車市場潛力無窮，今年銷量為 170 萬輛，全球市占率為 3%，2023 年將增至 7%，預估 2040 年全球小客車銷售量將有 58% 為電動車。

工研院機械與機電系統研究所長暨聯盟主席胡竹生指出，目前國際電動車的充電標準有 4 種，台灣均有業者投入發展，但現今市面上沒有共容的電動車充電介面，廠商各自生產的電動車與充電設備，面臨沒有共通語言，無法互相溝通，國內也缺乏完善的驗證規範。

胡竹生表示，聯盟集結了產官研的力量，串接廠商與消費者的需求，將制定共容的電動車充電介面，以利政府設置公共充電站，促進電動車產業發展。

電動車電能補充技術產業推動聯盟組成單位，包括經濟部、交通部等部會；國營事業如台電、中油；研究法人與測試單位如工研院、台灣大電力研究試驗中心；相關公會有車輛工業公會、電電公會；廠商包括各大汽、機車廠、巴士廠與充電營運商，如裕電能源、拓連科技、台達電 (2308-TW)、華城電機 (1519-TW) 等近 50 家廠商。

工研院表示，聯盟短期目標，將先建立統一的電動車充電介面及電動車與充電設備間的通訊標準；中期目標將規劃電動車充電測試驗證規範，確保充電安全，協助不同廠商的電動車與充電設備能彼此相容充電；長期目標預計發展車輛到家戶 (V2H)、車輛到電網 (V2G) 的協定等，促進智慧充電管理。