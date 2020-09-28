茂迪推新模組發電效率優於業界平均 估11月開始出貨

茂迪 (6244-TW) 今 (28) 日宣布，將推出新模組 MoPower-360，最高功率達 360W，封裝成模組效率突破 21%，優於業界平均 19.8%，9 月底完成台灣首例的自願性產品驗證(VPC)，並通過經濟部金能獎測試，目前已獲客戶採用，預計 11 月開始出貨。

茂迪指出，MoPower-360 具備 TOPCon 電池材料與元件特性，擁多項優勢，可改善清晨黃昏及陰雨天等弱光時的發電能力，在烈日下的高溫衰減也可改善至少 3%，另外，TOPCon 也沒有一般模組照光後，會發生功率衰減 (Light Induced Degradation) 的現象。

茂迪說明，該模組擁高模組轉換效率、高雙面發電效率、高可靠性、低衰減等產品特性，加上應用半片、低透水率封裝等前瞻模組技術，有效降低雙面發電模組的重量，擴展了 MoPower-360 的應用面。

茂迪看好，該款模組適合台灣高溫多雨的特殊氣候，讓同樣的發電度數節省用地面積超過 10% 以上，提供台灣更有效率的土地利用，且因發電效率較高，電站建置成本也可望下降 6-8%，或使發電收益提高 10% 以上。

茂迪表示，未來也將鏈結台南沙崙綠能科技示範場域，持續開發下世代太陽能產品，並在今年台灣國際智慧能源週展出新品。