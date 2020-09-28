東貝董事會通過去年財報 每股虧損逾15元

LED 封裝廠東貝 (2499-TW) 因去年財報難產、存款不足遭退票，9 月 8 日起遭證交所併案停止買賣，公司今 (28) 日召開重訊記者會，說明董事會通過去年財報，去年稅後虧損 73.13 億元，換算每股虧損高達 15.86 元。

東貝去年營收 40.56 億元，年減 21%，營業淨損 28.36 億元；稅後虧損 73.13 億元，較 2018 年轉虧，換算每股虧損 15.86 元。去年第四季單季虧損就高達 70.57 億元，換算每股虧損約 15.3 元。

東貝今年 4 月因去年財報難產，遭證交所裁處停止買賣，東貝日前向證交所申請展延但遭駁回；而今日董事會僅通過去年財報，今年第一季、第二季財報，目前仍未在申報期限內公告。

除無法如期申報財報外，東貝 8 月 31 日因存款不足遭金融機構退票，累積未辦理清償註記的退票達 11 張，合計金額共 0.13 億元。

根據規定，上市櫃股票遭停止買賣後，若無法在 6 個月內恢復買賣，就得強制下市，以時程推算，東貝最快可能 11 月就會遭強制下市。

此外，經檢調單位調查發現，東貝在 2014 年至 2018 年以境內外公司假交易、虛減營業成本、虛列存貨資產、虛增不實訂單等方式，調高每季獲利以美化財報，涉及財報不實、違反證交法，認定董事長吳慶輝及發言人暨財務處協理翁聰智涉嫌重大。