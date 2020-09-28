國銀龍頭響應振興 振興撥款餘額逾500億元 挺企業轉型

國銀龍頭台銀積極響應紓困振興，根據統計，自 7 月起，台銀振興方案撥款餘額核准金額已超過新台幣 504 億元，協助超過 3000 家企業取得營運發展、轉型及升級所需資金，表現亮眼。

中小企業部分，截至 8 月底止，該行中小企業授信戶持續成長至 27595 戶，較去年底大幅增加 8569 戶，成長幅度 45%；另外，辦理各部會及自辦紓困貸款業務計已核准 22719 戶，核准金額新臺幣 2917 億元，整體紓困金額居同業之冠，充分展現執行紓困成效。

財政部號召九家公股行庫共同推出的「公股攜手，兆元振興」融資方案，針對六大核心戰略產業 (包括資訊及數位、資安、生物及醫療科技、國防戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等)，以及從事國際鏈結布局、創新或轉型升級之海內外台資企業，提供投資、技術研發、購置營業場所、機器設備及營運周轉金等所需資金，協助企業掌握振興復甦商機，奠定競爭優勢地位。

台銀表示，面對後疫情時代，響應政府疫後經濟振興，將繼續加強推動兆元振興方案及其他包括投資台灣三大方案等各項政策性貸款，全力配合政府扶植產業、鼓勵企業轉型升級，營造有利的融資環境及協助企業取得資金，共同與政府及企業攜手合作，創造三贏局面，以順利達成提振經濟、支持企業創新及轉型的目標。