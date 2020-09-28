穩懋Q4營收、產能利用率可望維持高檔

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 財務處協理暨發言人曾經洲今 (28) 日表示，美國對華為禁令 15 日生效後，市場正進行重新洗牌，展望第 4 季，目前客戶訂單狀況都不錯，對營運不悲觀，營收、產能利用率可望維持相對高檔，全年將可維持成長。

曾經州表示，禁令生效後就未再出貨華為，近期確實有部份客戶加重下單力道，認為市場正在重新洗牌中，維持對整體手機市場需求不變的看法，中長期對穩懋影響有限。

展望第 4 季，曾經州指出，訂單能見度維持 4-6 周、稼動率則可維持相對高檔，加上第 3 季底新產能陸續到位，整體月產能可達 4.1 萬片，觀察客戶訂單需求，對第 4 季營運並不悲觀。

曾經州進一步表示，幾年前就看好 5G 商機發酵，從基地台到今年 5G 手機 PA(功率放大器) 需求都印證公司看法，且今年第 4 季客戶新機可望強化搭載 ToF 功能，對穩懋 3D 感測 VCSEL 需求也可望提升。

產能規劃方面，曾經洲表示，隨著新產能陸續開出，目前月產能已達 4.1 萬片，龜山廠區仍有一層樓擴產空間，日前也通過科技部審議，未來龜山廠區滿載後，將著重在南科投資擴產。