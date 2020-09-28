歐洲疫情死灰復燃 高收益債遭淪資金提款機單周淨流出50億美元

歐洲疫情轉趨嚴峻，拖累信用債券遭資金提款，根據統計，高收益債資金淨流出盡 50 億美元，而新興債市雖獲資金追捧，但投資金額有縮減趨勢，其中投資級債淨流入從前周的 46 億美元降至 32 億美元。

聯準會呼籲加大經濟刺激力道、歐洲疫情轉為嚴峻，讓信用債券因此承壓，資金轉進公債帶動債券小幅收漲。

安聯投信指出，美國聯準會主席上周於國會聽證會中表示美國經濟自年初以來持續恢復，但後續仍面臨不確定性，急需政府紓困及財政政策支持；此外，歐洲疫情有死灰復燃趨勢，進而打擊市場情緒，拖累風險性債券表現，公債受惠於此避險情緒迎來資金流入。

觀察主要債市資金流動，除美國政府債券走揚外，信用債如全球投資級與高收益債指數皆收黑，美國 10 年期公債殖利率收在 0.65%，單周走跌約 4 個基點。

安聯投信表示，近期歐美各地新冠肺炎確診及死亡案例開始攀升，讓人擔憂第二波疫情恐捲土重來，進而影響金融市場及全球經濟復甦步調；此外，包括美中關係持續緊張、美國總統大選等風險帶來的不確定性可能隨時干擾市場。

安聯投信指出，儘管各國政府齊力寬鬆救市，但因市場多數資產在經過了過去數月的反彈後，面臨漲多壓力、風險偏好可能於近期快速變化，進而使公債在避險資金頻繁的流出流入之下，價格出現明顯幅度的波動。

摩根環球債券收益型基金產品經理陳若梅指出，在疫情升溫、經濟動能放緩和美國新財政刺激措施等諸多不確定性持續發酵下，讓風險性債券也跟著受累。

反觀投資等級債券，因受惠於優質債信的防禦性質和低波動低的特性，近期表現相對平穩，特別是公債及投資等級的證券化商品報酬率最佳；包括公債，投資等級 CMBS(商用不動產抵押證券)、ABS(金融資產證券)9 月以來維持正報酬，和上周市場資金布局重點吻合。

陳若梅分析，美國聯準會今年第 1 季宣布的各項購債措施，雖成功讓市場走勢回穩，並且使得各類信用債的信用利差大舉收斂，但聯準會目前為止實際購債金額仍遠低於估計上限，換言之，聯準會仍有龐大的潛在購債空間