將接掌陽明董座 鄭貞茂：將助力營運平穩發展

國發會副主委鄭貞茂即將轉任陽明海運 (2609-TW) 董事長，他今 (28) 日主持景氣燈號記者會後表示，擔任陽明董事已經 2 年，大致了解公司營運狀況，未來接掌後將再進一步了解業務、經營狀況，協助公司營運平穩發展。

鄭貞茂表示，近期才接到相關人事徵詢，笑稱「戰士沒有選擇戰場的權利」，認為這是一個機會也是一個挑戰，會努力做好，而鄭貞茂是自 2018 年起以國發基金的身分擔任陽明董事。

展望未來，鄭貞茂指出，在擔任陽明董事期間已大致了解公司運作狀況，未來將再進一步掌握業務、經營流程，協助改善並精進營運，因為航運是非常辛苦的產業，不希望營運暴起暴跌。

至於將告別國發會，鄭貞茂表示，很感謝國發會同仁一路以來的努力，特別是近年國發基金持續致力打造新創環境，觀察國發基金淨值，從他 2018 年 8 月上任時，淨值達 5696.78 億元，截至 2020 年 8 月淨值達 7732.25 億元，兩年多成長 2035.47 億元。

鄭貞茂進一步指出，公務體系沒有事情完成的終點，打造好的新創環境是他任職國發會最遠大的夢想，相信未來新任國發會副主委將會繼續推動、優化新創投資環境。

觀察陽明海運財報，上半年合併營收達 663.92 億元、年減 12%，稅後仍虧損 8.86 億元，但已較去年同期虧損 19.46 億元收斂，每股則虧損 0.34 元。