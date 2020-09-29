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〈紐約匯市〉美元從2個月高點回軟 英歐貿易談判有妥協跡象 英鎊勁揚

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉美元從2個月高點回軟 英歐貿易談判有妥協跡象 英鎊勁揚 (圖:AFP)
〈紐約匯市〉美元從2個月高點回軟 英歐貿易談判有妥協跡象 英鎊勁揚 (圖:AFP)
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美股周一 (28 日) 延續上周五反彈氣勢，投資人對避險需求下滑，美元從兩個月高點回軟，寫下三周來最大跌幅。英鎊跳漲，原因是英、歐將在 10 月進入脫歐貿易最終回談判，分析師預期雙方可能在最後一刻妥協。

美元日圓之外所有主要貨幣都貶值，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數下挫 0.4%，是約三周來最大跌幅，盤中最低報 94.155，為最近三個交易日來最低。

美元指數日線圖。(來源:investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

美股主要指數擺脫數周以來的頹勢，周一反彈逾 1%，投資人風險情緒增強，被視為避險貨幣的美元走軟。

Mark Hard Currency 經理人 Axel Merk 說 ：「過去幾個月來美股漲，美元就貶，因為美元扮演融資貨幣的角色，基本上當全世界出現通貨再膨脹的跡象，風險資產上漲、股票上漲，美元就會貶值。」

對美國經濟復甦腳步停滯不前的疑慮暫時緩解，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周日透露，和白宮針對新紓困計畫的磋商持續進行，她認為雙方有望達成協議。

另一方面，英國與歐盟即將在 10 月進入最終回合脫歐貿易談判，雖然雙方之前因為競爭以及漁業法規等意見衝突，導致談判陷入僵局，但分析師認為雙方仍可能在最後一刻妥協，激勵英鎊大漲。

英鎊美元勁揚 0.89%，報 1.2849 美元，脫離過去三天的盤整態勢。

歐元美元從兩個月低點反彈，攀升 0.31% 至 1.1666 美元

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一表示，ECB 內部各理事之間的歧見和討論是健康的；市場擔心這種分歧會危及未來的政策回應。

投資人依然保持警戒，因為許多國家的新冠肺炎病例仍在增加，美國 2020 年總統大選首場辯論即將登場、美國周五將公布 9 月非農報告。

約翰霍普金斯大學新冠病毒資源中心周一表示，全球病歿人數逼近 100 萬人，染疫人數超過 3300 萬人。印度是全球染疫人數僅次於美國的國家，當地染疫者上周突破 700 萬人。

美國副總統潘斯 (Mike Pence) 說，美國將增加檢測能量，未來全美病例將大幅增加，中西部 10 州的趨勢令人憂心。

Kitco 高級技術分析師 Jim Wyckoff 說：「本周伊始，交易商和投資人的避險情緒降低，但他們知道未來六周許多市場可能仍是高度震盪。美國總統大選將於 11 月初舉行，市場現在擔心的問題是，如果現任總統川普在大選中失利，政權是否能順利交接。」

儘管美元周一回軟，期貨部位顯示美元仍有升值空間。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據顯示，淨空頭部位截至上周增加到 339.89 億美元，盤旋在九年高點，這代表美元若進一步升高，持有這些部位的投資人將被迫回補。

瑞信 (Credit Suisse) 表示，歐元美元反彈只是暫時現象，短期仍看空歐元美元

截至週二 (29 日) 台灣時間 6:00 價格： 

美元指數來到 94.2635。-0.03% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1666 美元。+0.03% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2840 美元。+0.04% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7075 美元。+0.04% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3367 加幣。-0.03% 

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 105.52 日圓。+0.00%

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