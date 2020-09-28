中國債納入富時世界國債指數 瑞銀估人民幣匯價可望彈升至6.7元

富時羅素宣布將中國債券納入世界國債指數 (WGBI)，瑞銀表示，在資金流入挹注下，可望提供人民幣匯價一定程度的支撐，預估美元兌人民幣今年底前目標均價可望彈升至 6.7 元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能 (Teck Leng Tan) 表示，富時羅素將中國國債納入世界國債指數，此舉符合市場預期，而人民幣也有較積極的反應，預估美元兌人民幣匯價從先前的 6.83 到 6.84 元區間貶至 6.81 元。

陳得能說，從技術面來看，富時納入中國國債還必須等到明年 3 月進行最終確認，並且從 2021 年 10 月才會開始納入，在 12 個月內分步納入。完全納入之後，中國國債在富時世界國債指數中的權重預計將在 5.7%。陳得能進一步指出，預估將有 1400 億美元被動式投資資金將流入中國國債，中國國債 5.7% 的權重意味著已開發市場國債的權重將減少，尤其是來自美國、歐洲和日本的此類債券。

從資金流角度看，流入中國國債的這 1400 億美元規模雖然可觀，但由於是分 12 個月逐步納入，因此納入 WGBI 指數短期內並不至於撼動人民幣走勢。

不過瑞銀認無，如果將時間拉長來看，人民幣可望受惠中長期資本流入的觀點，當前全球資產管理機構僅持有少量中國國債，從今年前 8 個月的情況來看這種趨勢尤其明顯。

陳得能指出，在此期間中國境內債券市場吸引到約 880 億美元的國際資金淨流入，部份原因在於人民幣相對於已開發市場的收益率頗具吸引力，預期美元兌人民幣將在 今年底、 2021 年 9 月的目標價預估約 6.7 元。