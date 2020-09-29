盤前財經大事搶先讀2020年09月29日

今日操盤前瞻

新股掛牌：八方雲集

除權息：力達 - KY

〈鴻海結盟國巨〉鎖定關鍵零組件應用強化 3+3 佈局 本季正式展開

鴻海 (2317-TW) 與國巨 (2327-TW) 兩大集團昨 (28) 日共同宣布，攜手策略聯盟，將自本季正式展開合作，將鎖定關鍵零組件領域的研發能力及技術創新外，也將強化鴻海發展「3+3」未來產業與技術方向主軸。閱讀全文...

搶灘印度！iPhone 組裝廠鴻海、緯創、和碩計劃 5 年內投資 9 億美元

《路透社》報導傳出，蘋果 (AAPL-US) 供應鏈中的三大台廠鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW) 以及和碩 (4938-TW) 計劃投入印度的生產獎勵計劃 (PLI)，未來 5 年內於印度投資近 9 億美元 (約新台幣 262 億元)，以擴大 iPhone 的印度產能。閱讀全文...

美國開鍘中芯 台廠轉單利多概念股出列

美國政府傳出將對中芯國際 (SMIC) 開鍘，晶圓代工版圖可能將大洗牌，市場預期，對台灣半導體產業將有正向發展，並點名聯電 (2303-TW) 將是轉單最大受惠者，且 8 吋晶圓產能早已供不應求，第 4 季可望醞釀新一波漲價熱潮。《鉅亨網》幫讀者盤點出六檔轉單利多概念股，後續有機會成為法人青睞的新寵。閱讀全文...

中國地產巨頭恒大暴雷 國內投信基金曝險 39.4 億元

中國大陸地產巨頭恒大集團爆財務危機，市場傳出國內投信發行的基金曝險高達 450 億元，對此，金管會昨 (28) 日請投信投顧公會調查，結果顯示到 8 月底止，國內投信發行的基金中有投資恒大集團債券及股票的金額為 39.4 億元，目前投信基金對恒大集團投資曝險尚屬可控範圍。閱讀全文...

中國債納入富時世界國債指數 瑞銀估人民幣匯價可望彈升至 6.7 元

富時羅素宣布將中國債券納入世界國債指數 (WGBI)，瑞銀表示，在資金流入挹注下，可望提供人民幣匯價一定程度的支撐，預估美元兌人民幣今年底前目標均價可望彈升至 6.7 元。閱讀全文...



