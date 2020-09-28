〈浩鼎新藥報捷〉啟動兩項新藥授權案 穩固長期營收來源

浩鼎 (4174-TW) 董事會今 (28) 日決議 2 項授權案及 1 項併購案，其中授權案部分，擬將旗下 Globo H 醣分子抗癌新藥與單株抗體 OBI-888 基因序列，分別授權給香港創投資基金 Delos Advisors Limited 與圓祥子公司，董事長張念慈指出，雖然授權案對短期營運難有顯著成長，但後續認列授權金，可望成為長期營運動能。

張念慈指出，浩鼎藥品開發聚焦在主動免疫療法疫苗，經過 3-4 年研發，從 2、3 個產品，推展出 8、9 個產品，後續經董事會討論後，公司將資源聚焦在 4 個產品，包括 OBI-822、OBI-888、OBI-999 及 OBI-3424。

其中，三陰性乳癌藥 OBI-822 已進入臨床三期；OBI-888 適應症包括食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌及腫瘤，進行多國多中心二期人體臨床試驗；OBI-999 為抗體小分子藥物複合體 (ADC)，明年將進入二期；小分子化療前驅藥 OBI-3424 則正在執行二期臨床試驗。

財務長陳志全表示，擬將 Globo H 醣分子為標的所開發的抗癌產品 OBI-833、OBI-888、OBI-999，授權給香港創投資基金 Delos，並由 Delos 執行中國的臨床研究與開發。張念慈補充，雖然浩鼎在中國設有子公司，但子公司對中國醫藥環境與法規不熟悉，因此決議把產品授權給 Delos。

另外，浩鼎擬以 Globo H 為標的設計的單株抗體 OBI-888 基因序列，授權給圓祥生技公司，透過圓祥的抗體藥物開發平台，將開發出具有治療癌症潛力的雙特異性抗體藥物；雙特異抗體藥物為目前藥品發展主流之一，尚無以 Globo H 為開發標的的雙特異抗體，此授權案也有助與國際大廠競爭。