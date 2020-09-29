【Wen姐筆記】外資演哪齣？大買聯電旺宏 不忘配VIX？

傳美國再出手制裁中芯，台廠晶圓代工與半導體族群可望獲得急單補血，台股昨日由聯電、旺宏領軍，一舉收復 5 日均線，以 12462.76 點作收，成交值縮至 1560 億元。外資昨日大舉買超台股 100 億元，不過買超排行榜上，除了大買聯電、旺宏之外，也不忘配上 VIX，這是演哪齣？台股反彈強弱將以 12500 點關卡為分界！關鍵點位為 12456、12520 與 12555 點。

12456 點為台股反彈能否延續的第一個觀察位置，如能站穩，將可望續往 12500 點關卡挺進，兩端哨站為 12488 與 12520 點，而 12555 點更是硬仗，闖過之後，台股才可望續往 12600 點挑戰，兩端哨站為 12588 與 12616 點，站穩多方才可望稍稍喘口氣。而 12631 則是 12700 點關卡前，最重要的中途站，站穩才可望解除這波空襲警報。但如 12456 點未能守穩，需提防回測 12400 點與 12350 點，12400 點兩端哨站為 12424 與 12386 點，但如 12350 點也棄守，需提防反彈僅為曇花一現，下方 12300 點與 12253 點務必得挺住，12300 點兩端哨站為 12281 與 12313 點。則仍恐有續往 12200 點以下測試支撐的可能。

台股今日首要觀察指標，即為昨日領軍上攻的半導體族群，包括聯電、世界先進、旺宏、華邦電等，多方如欲展現強勢反攻企圖，最好能夠續強，但如出現漲多調節賣壓，成交量則不宜爆量。而隨蘋果 10 月中旬可望發表新款 iPhone，蘋概股能否再度打上蘋果光？台積電、鴻海與大立光等電子三王蘋概股，如能適時助陣，台股才有望收復季線！

台股反彈上攻，面臨缺口與季線雙重壓力區，12500 點至 12600 點間，將是一場硬仗。如果中秋長假前不攻，留待吃完月餅與烤肉後，補充能量再攻，也是可行方案! 但切勿在長假期間，美股又遭到空軍襲擊，台股下周又以跳空方式往下，如此 12000 關卡恐難避免再來測試！ (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)