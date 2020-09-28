台股大漲229點站上12400點 外資終止連7賣 三大法人買超112億元

傳中芯將遭美國制裁，帶動台廠半導體股買氣熱絡，台股今 (28) 日強彈逾 200 點，聯電股價直奔漲停，台積電、聯發科等權值股也強勢演出，終場前最後一盤湧進大量，推升指數收在最高點 12462 點，重登 5 日線。外資今日終止連 7 賣，回頭買超百億，三大法人合買 112.43 億元。

長假前夕，台股交投略顯清淡，終場成交值縮至 1544 億元。外資今日終止連 7 賣，轉為買超 100.31 億元；投信同步買超 5.02 億元；自營商買超 7.05 億元，三大法人聯手買超 112.43 億元。

台積電今日股價開低走高，終場上漲 1.7%，收在最高 431.5 元，成功站上 5 日線；聯電受中芯轉單題材激勵，吸引大量買盤進駐，股價攻上漲停，收在 27.5 元，並爆出逾 40 萬張大量；聯發科同樣開低走高，終場大漲 3%，一舉站回 600 元整數關卡；世界先進、日月光投控、瑞昱等半導體股也強勢走升。

除了晶圓代工外，全球第四大 NOR Flash 廠兆易創新恐受中芯牽連，市場預期台廠旺宏、華邦電也將受惠轉單，今日雙雙攻上漲停。IC 設計股群起激昂，聯詠、系微漲逾半根停板，瑞昱、智原、原相、矽創等多檔漲勢也相當強勁。

法人指出，中秋節前市場謹慎操作，類股輪動快速，建議漲多股適時獲利了結，後續可觀察台股能否進一步收復季線，接下來，9 月營收、第 3 季財報將陸續揭曉，投資人可留意 5G、半導體、綠電相關概念股。