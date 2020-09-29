〈台股盤中〉電金傳帶量齊揚高開走高 拚收復季線

台股接續美股多頭氣勢，今 (29) 日早盤開高走高上漲逾 80 點，持續站穩 5 日均線，力拚收復季線，資金同步鎖定電、金、傳三大族群，部分族群指標個股帶量走揚，預估成交量可望重回 2000 億元之上。

在資金湧入下，盤勢股匯齊揚，其中台股由電子族群撐場，成交比重占大盤總量衝上 8 成，權值龍頭股台積電盤中也上漲 3 元，推升股價站穩 5 日均線，蓄勢挑戰月線，聯電盤中也爆量勁揚，股價強漲逾 5%，買盤追價意願強烈。

金融股主要由大型金控股領航，推升股價翻紅，包括中信金、開發金、台企銀與高雄銀行盤中大漲逾 1%，富邦金、兆豐金、台新金股價也同步站穩平盤之上。

運輸族群中包括陽明、萬海盤中大漲逾 3%、新興、長榮、四維航盤中在買單積極敲進下盤中也有 2% 以上的漲幅。

面板雙虎友達、群創受惠於京東方漲價效應題材催化，激勵股價翻紅，友達盤中上漲逾 1%，群創則力守平盤之上。

法人表示，美股由多頭重掌兵符，加上新台幣持續翻升，進而激勵台股走揚，但由於本周適逢中秋連假，在國際疫情反覆、美中持續拉鋸戰下，影響投資人抱股過節意願，短線留意漲多追價風險。