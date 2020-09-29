〈台股盤前〉美股反彈氣勢延續 量縮震盪向上秋節前拚站穩5日線

美股週一延續上週五的強勁漲勢，法人認為，連假前市場氛圍較為觀望，台股今 (29) 日將持續呈現量縮震盪向上，觀察中前節前能否站穩 5 日線，而擁有題材的鴻海、國巨等大型股及泛集團股將是今天觀盤重點外，近期跌多漲少的中小型股，也可留意落後補漲的空間。

市場消息，鴻海 (2317-TW) 與國巨 (2327-TW) 兩大集團共同宣布，攜手策略聯盟，將自本季正式展開合作，鎖定關鍵零組件領域的研發能力及技術創新外，也將強化鴻海發展「3+3」未來產業與技術方向主軸。

鴻海董事長劉揚偉強調，會針對新客戶及新興產品投入更多資源；國巨董事長陳泰銘也看好，合作效益不只「三加三」，而是「三乘三」，雙方價值必將有倍數的成長。

美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC），外界預期將使得全球晶圓代工產能更吃緊，IC 設計業者透露，近期 8 吋晶圓代工已率先掀起漲價潮，包括聯電、以及世界先進相繼調升報價，漲幅依客戶而定，平均約在個位數百分比。

貿聯 - KY 公告，子公司貿聯電子（常州）公司為配合公司營運需求，將興建新廠房，金額約 7.59 億元，預計工期 396 天。外界認為，由於特斯拉上海廠積極擴產，貿聯為特斯拉電源管理線束的主力供應商，常州擴產可能是迎合特斯拉的需求。

大同將在 10 月 21 日舉行股東臨時會全面改選董事，市場派代表暨三圓機構董事長王光祥、董事提名人林文淵昨喊話，「九席董事中可拿下五席」，也釋出與大同董座林郭文艷「共治」的意願。