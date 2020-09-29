3大理由 科技股離泡沫化還很遠 科技ETF、基金 仍將持續火紅

撰文：張國蓮 攝影：張家禎

美國那斯達克指數自今（2020）年 3 月低點強勁反彈，並持續創新高，台積電（2330）股價也來到歷史高點，漲很大的科技股強力吸金，但也引發是否將重蹈 2000 年科技泡沫覆轍的爭論。

綜合專家看法，若真有泡沫，也只約處於泡沫製造初期，預期 2022 年前科技股頂多回檔，不至於因泡沫破滅而崩盤，專家們所持的理由有以下 3 點。

理由 1 多元應用

實際需求強

目前與 2000 年網際網路泡沫最大的不同點是，實際的需求應用在 2000 年時並未普及，但現在網路與科技卻是生活必需品，基金教母蕭碧燕與統一 FANG+（00757）經理人袁永騰，以此說明科技股長多基礎的紮實。

貝萊德世界科技基金經理 Tony Kim 也表示，2000 年網絡泡沫時期，市場經歷了高度繁榮和興奮，但社會並沒有像今天這樣依靠科技，新冠病毒疫情則更加速了科技的發展。

不僅需求確實，供應端來看也是如此。2000 年多數企業依然在尋找獲利模式，現在龍頭或大型企業則是以平台（生態圈）方式營運，不斷附加服務來拉高獲利。科技公司如今已擁有強勁的自由現金增長，以及現金充裕的資產負債表。

Tony Kim 預期，過去的 1、3、5、10、15 和 20 年期間，在 MSCI 世界指數（MSCI ACWI）表現最好的科技產業，將持續進行對其他產業的破壞式創新，多重擴張其應用領域，科技產業的表現可期。

理由 2 低利環境

資金尋求高收益

2000 年走升息循環，聯邦基金利率最高達 6%，通貨膨脹率達 3.5%，但現在是降息週期與低利環境。袁永騰指出，在這樣的經濟景氣下，各國央行為了救經濟實施無限量寬鬆貨幣政策，物價往上須等疫苗問世，以及因封國、封城導致的人流停滯狀況結束，利率才有機會上揚，預期利率在未來 2～3 年往上的機率非常低。

袁永騰認為，低利率環境下，大資金潮為了追逐較高收益，高成長、高獲利的科技股必定是市場資金積極擁抱的標的之一。

理由 3 評價仍屬合理

科技公司滿手現金

台新全球 AI（00851）經理人王嘉豪指出，2000 年飆漲的企業多處於創立初期，當時網路硬體建設、設備等並不完善，高本益比被戲稱為本夢比。相較而言，現在科技的應用多元且普及化，本益比約在長期歷史平均位置，遠比 2000 年時低很多。

再者，新冠病毒疫情讓民眾在網路與科技的使用體驗更深，更進一步催化科技的發展，長期強勁成長趨勢推升科技股評價，王嘉豪以「本益比相對穩健」形容投資人眼中漲多的科技股。

除評價外，袁永騰提醒，大型企業不斷發行公司債、現金增資等來累積資金，目的除了是為景氣復甦時的資本支出做準備外，若景氣復甦不如預期，資金將被拿來買庫藏股或配息，均對股價有所支撐。

整體而言，科技產業的長期成長趨勢持續，為股價上漲的堅固基石，但短線將受新冠病毒疫情、中美紛爭、美國總統大選等事件干擾而修正，富邦科技（0052）經理人呂其倫預期，今年將是近幾年及未來幾年波動最大的一年，但因疫情更加突顯科技股的價值，股價會修正，但不至於崩跌。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 10 月號第 157 期