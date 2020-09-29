101觀景台打國旅牌 全年國人來客數成長上看30%

近來國旅市場表現熱絡，為擴大搶攻國人出遊商機，台北 101 觀光旅遊事業今 (29) 日宣布，觀景台力邀三代同堂家庭來客，平均票價調降 40% 不等，全力爭取客源，前 8 月國人造訪觀景台人數已達 25 萬人次，預計第四季單季一口氣可衝上 20 萬人次，全年國人來客數成長有望上看 30%。

101 統計，隨著國旅自 6 月快速興起，再加上觀景台推出優惠活動和暑期出遊旺季到來，6-8 月國人造訪觀景台的人數達 22 萬人，前 8 月也來到 25 萬人，在新的優惠祭出後，樂觀預期第四季來客將達 20 萬人，全年表現可望大幅優於去年全年 35 萬人，年增幅有望上看 30%。

另一方面，目前台北 101 正進行百貨周年慶，101 總經理張振亞透露，買氣很好，主要是因 7-8 月積極舉辦鐘錶展，有效帶動高端消費，商場 7 月營收已較去年同期持平，8 月更是成長 20%，9 月以來買氣仍延續。

張振亞也看好，透過觀景台導入人流，將再產生消費等綜效。

而在周年慶期間，101 開放大樓租戶下班時段過後可直接連通商場電梯，希望藉此將大樓內 1.3 萬名上班族導入商場消費。

張振亞強調，防疫已成為新常態，必須以新的經營策略面對所有改變，單就大樓全場域全日換氣就不是一般大樓能做到。

為讓旅客享有遊程規劃的自主權，101 觀景台自 10 月 1 日起將推出周一至周日，13-59 歲國人憑證件入場僅需 300 元，並可帶 2 位 12 歲以下學齡兒童隨行免費入場 (過去每人 540 元，且 6 歲以上仍需付費)，每日 17:00 前提供整點導覽，而針對敬老 (60 歲以上長者)、愛心票，則推出每位 190 元的優惠票價 (過去每人票價為 300 元)，換算平均票價調降 40% 上下，張振亞說，101 鼓勵三代同遊，藉此更貼近國旅需求。