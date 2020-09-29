CIP攜手華城電機建機艙組裝廠 預計2022年Q3完工

丹麥離岸風電開發商哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (22) 日宣布，彰芳暨西島離岸風電計畫已與華城電機 (1519-TW) 簽署機艙組裝廠工程合約，預計 2022 年第三季完工，落實機艙組裝在地化。

彰芳暨西島離岸風電計畫以開發商角色，透過媒合國際風機系統大廠台灣菱重維特斯 (MVOW) 及國內重電大廠華城電機，讓機艙組裝廠成功落腳台中港。華城電機機艙組裝廠鄰近 36 號風機預組裝碼頭，有利風機零組件裝載，並運輸至外海場址進行安裝。

未來機艙組裝廠完工後，MVOW 將進駐啟用，展開風機組裝作業，主要供應彰芳、西島及中能三案所需，也可供其他同樣有需落實機艙組裝在地化項目的風場計畫使用。

CIP 台灣區董事總經理許乃文表示，彰芳暨西島離岸風場計畫積極與華城電機洽談合作，雙方繼今年 5 月底簽署先期設計合約後，本次工程營建合約簽署，進一步落實產業關聯承諾，幫助國內供應鏈業者學習關鍵 know-how，帶動產業技術升級。

機艙組裝廠已開始執行細設作業，預計今年底前、明年初完成請照，並於明年春節後動工、2022 年第三季完工。為健全在地供應鏈，彰芳暨西島離岸風電計畫及華城電機，也敦促政府儘早公告區塊開發及相關招商辦法，使產業鏈間合作關係與方向能更明確，以瞄準第三階段區塊開發機會，深化彼此合作關係。