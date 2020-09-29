再生醫療卡關 民眾望高額診療費興嘆

台灣自詡醫療水準居世界領先地位，但在再生醫療這條路的成績並不顯著，細胞治療《特管辦法》上路滿 2 年，雖欣見產官學研醫界成長，但問題還是一大堆，真正攸關產業重大發展的《再生醫療製劑管理條例》草案，還在原地踏步，民眾只能望高額診療費而興嘆。

《財訊》報導指出，《特管辦法》最大的意義就是讓整個產業、部會都動了起來，《再生醫療製劑管理條例》更是業界最期盼的法案，然而，再生醫療是相當先進的醫學，若是沒有相對應的法規，廠商無所適從，政府也不敢審，沒有藥證就沒有量產，沒有量產就沒有商業模式，產業根本走不下去，這個法案已在立法院卡關 3 年。

截至 8 月 31 日的公告資訊，《特管辦法》共計核准 49 件申請案，涉及 24 家醫療院所，並有 14 家細胞製備單位參與，其中有 40 件的適應症都是癌症。為了保障病友的權益，衛福部也設立「細胞治療技術資訊專區」，方便民眾掌握醫院與收費的相關資訊，同時設置檢舉專區，讓不法業者現形。

《財訊》報導指出，受疫情衝擊，本來寄望甚深的國際患者落了空，國內病患也不如預期。以花蓮慈濟為例，2 月前病患還算多，但之後幾乎空轉半年，7 月才又開始。中附醫與北醫收案算是較多，但整個《特管辦法》從 2019 年 5 月第一個案子核准以來，目前治療人數只有兩位數。

現實狀況是，多數的病人只看醫師與價格，而價格也是所有病友依舊捶心肝的一點「怎麼那麼貴」，尤其癌症療程的自費金額都是百萬元起跳，比日本還貴，而產業界也自覺委屈。總歸一句，一切又回到原點，再生醫療需要產業相輔相成，而產業需要法規的協助，價格才有機會下降，也才有商業化的機會。